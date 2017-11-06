政院拍板鬆綁7休1 林淑芬批走回頭路

2017年11月06日 18:37 中時 郭建伸

行政立法協調會報今拍板《勞基法》修正案，將待周四院會通過後再送往立院審查。雖然政院版的「鬆綁7休1」有4道關卡，但綠委林淑芬質疑，送交地方政府備查是無效的行政程序，勞資會議多是資方說的算，中央主管機關又多站在業者立場；勞動部的「指定工作」看起來或許有點功能，但坦言這4道防線不太具效力，甚至比現行七休一的3個例外還更寬鬆。

林淑芬說，不管是經濟部或交通部，都是站在業者立場較多，雖然有經勞動部指定，但法條裡沒有審查程序字眼，恐怕會變成無效，成為模糊空間；勞資協議則中難以呈現勞方聲音，是一大問題，草案雖規定30人以上公司要送當地主管機關備查，但現行《勞基法》規範的責任制工作，雖明訂要送縣市政府核備，但這19年來各縣市根本沒有審核能力，就直接核準了。

林也說，特殊需求行業強調要彈性工時，那應該明定是何種特殊行業，而非整個行業別都開放；比如有物流業者已開放七休一，若現在鬆綁，資方又認為可以不必七休一，等同走回頭路。

此外，綠委江永昌說，他並沒有完全贊成修法的五大面向，如鬆綁七休一部分，現行本來就有針對四周彈性工時的機制，但鬆綁七休一是將讓二週、八週彈性工時都適用；若現行一例一休對產業僅是偶發性衝擊，認為鬆綁需訂定落日條款，或於一定期限內檢視。

據悉，今天行政立法協調會報上僅有林淑芬與江永昌有雜音，而民進黨團總召柯建銘昨晚有找黨團幹部與多位綠委先「會前會」，凝聚相關修法共識，包含勞動部長林美珠、政院副秘書長何佩珊都在場，但長期關心勞動權益的林淑芬與鍾孔炤並未出席會前會。

(中時)