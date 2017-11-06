不能說的秘密！ 台人經大陸到俄羅斯都是持中國護照

顏姓導遊持有中國護照因此視同放棄台灣戶籍，圖為示意圖。(圖/本報資料照)

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中時電子報

今(6日)台中一名顏姓男子，經中國大陸入境俄羅斯旅遊，回台後就被發現國籍被註銷，原因將台灣護照換成中華人民共和國的護照，持此護照進入俄羅斯旅遊，旅遊回台後竟發現自己台灣護照已被註銷，旅遊業人士透露過去20年，台灣人經過中國大陸進入俄羅斯，都是規定要持中國護照就可免簽進入俄羅斯。

10月初，台中一家旅行社組成的一團20人旅遊團，預計從台灣出發經中國大陸進入俄羅斯旅遊，他們委託康福旅行社幫忙代為辦理簽證、食宿與機票，該團從俄羅斯回國後，其中一名顏姓領隊回台後，卻收到廢止戶籍的公文，讓他非常緊張，起因是他持有中華人民共和國之護照，視同放棄台灣國籍，因此要求他繳回台灣的身分證件。

《中時電子報》電訪康福旅行社總經理李季柏表示，此旅行團為「特殊團」，很少有旅遊團這樣規劃，不過以往台人要經中國大陸前往俄羅斯旅遊，都是要根據《中俄邊境旅遊暫行管理實施細則》中的第25條，若台人要經中國大陸前往俄羅斯旅遊，必須要經過換成公安機關簽發的一次旅遊有效的護照，也就是中華人民共和國護照才能進入俄羅斯，在1997年此法規頒布後，20年來台人經中國到俄羅斯旅遊都是這樣辦理，這次會發生顏姓同業被註銷國籍問題是首例，目前康福旅行社也正在連繫海基會幫忙協助。

(中時電子報)

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