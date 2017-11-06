一例一休爭議 朱立倫盼優化台灣勞動環境

2017年11月06日 17:51 中時 葉書宏

新北市勞工局6日舉辦「第三屆勞動議題學術研討會」。（葉書宏攝）

新北市勞工局今（6日）在市政府舉辦「第三屆勞動議題學術研討會」，市長朱立倫致詞時表示，台灣近年來勞工意識抬頭，尤其「一例一休」議題引發不同聲浪，盼透過研討會，讓各界集思廣益，訂定更好的勞工相關法律。

朱立倫表示，自勞基法一例一休相關規定通過實施以來爭議不斷，窒礙難行之處應該從理論出發，也要考量現實情況，期盼由勞動法學界更多的經驗分享，找出改善勞動條件，提升勞工福祉的具體方法。

「新北市的勞工議題就是台灣勞工議題的縮影」，他強調，新北市有400萬人口，勞工人數居全國之冠，境內有許多高科技產業、傳統產業及服務業。

由於國內現行以傳統製造業模式為架構的勞動法制，對於如何在工時及勞動條件等相關規範適用並與時俱進，是需要著手探討的議題，希望大家踴躍討論，研討結果提供給勞政單位及勞工團體參考，創造勞資和諧與友善職場環境。

勞工局表示，與台灣勞動法學會、中國文化大學法律系一起合辦研討會，共分為1場專題演講及3場研討報告，專題演講邀請到德國勞動法專家哥廷根大學Rüdiger Krause教授，以「數位化與勞動關係之變遷，法規範需求之挑戰」為主題，為研討會揭開序幕。

台灣方面則以勞基法、職災及工會代表性等相關議題，包含造成眾聲喧嘩的一例一休，以及最低服務年限約定、職災保護、少數工會團體協商等問題逐一探討，未參加研討會的民眾，可報名今年第1期「勞動教育學院」相關議題研討，詳細課程內容可上勞工局網站查詢。

(中時)