002艦傳月內海試明年服役 陸將迎雙航母時代

2017年11月06日 17:44 中時電子報 楊幼蘭

月初大陸出現了中國第一艘自製航母002艦的近照，照片顯示，它的舾裝工作大致已結束，目前正加緊安裝艦橋主結構頂部的346A相控陣雷達。

有分析認為，如果航母能在近期完成相控陣雷達的安裝試驗，那002航母11月就能展開海試，並在2018年上半年交付部隊，讓中國海軍擁有雙航母。

中國軍事專家陳光文指出，之所以會有這樣的結論，是由於今年8月初，中國自製航母研製總指揮胡問鳴在受訪時表示，航母的動力系統歷經3次測試，已達到要求，接著進入系泊試驗階段，隨後還進行了全艦消磁，而最後剩下的工作，就是安裝艦上的相控陣雷達。

許多人都覺得奇怪，002艦早在下水時，就看到346A相控陣雷達的位置是封閉的，為何到現在還是空的？陳光文指出，這可能和它的舾裝程式有關。畢竟346A相控陣雷達算是是艦上最精密的電子設備，很可能要在其他工作結束後才能安裝。因此，現在002艦應該邁入了海試前的最後階段。

分析說，該雷達位置的長期敞口，也許與兩個方面有關：一是必須首先把346A相控陣雷達的控制裝置調試好，這樣才能完成最後的安裝和聯調。其次則是因為體積的關係，所有控制雷達的電子設備都必須通過雷達天線的敞口運進去，因此安裝雷達天線就是最後的步驟。

002艦自4月底下水以來，先後經過動力試車、系泊試驗、甲板標誌線的劃分，全艦消磁與頂板雷達的安裝等工作，如今終於邁入最後階段。

分析指出，位於東北的大連造船廠入冬後某些海域會結冰，因此002航母的海試既要遵循科學規律，也要根據季節，適時進行一些必要科目試驗。目前黃海與渤海海域進入冬季，002艦的舾裝如果進展順利，也該展開首次海試。當然，縱使不安裝346A相控陣雷達，002艦也能海試，但毋庸置疑，按照中國的習慣，首艘自製航母必須舾裝齊備才能海試。

分析認為，由於002艦在4月下水之前，就已進行了部分舾裝工作，因此各項舾裝進展迅速，月內進行海試也順理成章。

(中時電子報)