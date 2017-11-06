經典組合「香蕉＆巧克力」 幸福的最大公約數

2017年11月06日 18:37 中時 林承彥

想吃的飽一些，Cold Stone也同場加映香蕉巧克力冰淇淋鬆餅，一份250元。（圖片提供／Cold Stone）

烹飪就是揮舞食材的魔法，不少廚師日以繼夜、焚膏繼晷的嘗試，就是希望在各種食材中找到無限可能，若是可以發掘到流芳百世的經典組合，那更可在料理史上留名。

甜點裡面經典的組合還不少，像是草莓跟煉乳、抹茶跟紅豆、地瓜跟肉桂，還有香蕉跟巧克力等。仔細研究就會發現，以上的組合都做到了味道的互補，一濃一淡，但淡的一方又還有保有香氣，不會被濃的一方蓋過，相輔相成之下，形成萬年不敗的經典組合，這可不是偶然，而是經過時間的淬煉下，美味的最大公約數。

以香蕉跟巧克力來說，就算是成熟香蕉，口味還是很溫和，酸甜也多半適中，與巧克力濃郁扎實的甜調和，適時補足了甜點對於糖分的需求，也讓清新的蕉香更顯凸出。而另一個重點則是香蕉的質地較為厚實，水分不多的食材同樣適合搭配巧克力，水分多或是軟爛的水果，多半跟巧克力各走各的路，看看西瓜、芒果、與鳳梨，絕對不如香蕉、草莓等容易與巧克力一同譜寫美味神話。

而在營養學的觀點來說，香蕉與巧克力可都是讓人吃了會開心的食物。每根香蕉約含有33毫克的鎂，而鎂具有紓解壓力的效果，常吃可保心情輕鬆，還能增加活力，若缺乏鎂，還可能得到抑鬱症呢！而巧克力常被人說吃了會有幸福的感覺，這也不是胡謅的，巧克力的成分可可豆中含有苯乙胺，苯乙胺號稱是愛情魔藥，其化學結構竟然跟毒品安非他命類似。據說人在戀愛時，腦中會分泌苯乙胺，也難怪巧克力成為傳遞愛情的鵲橋了。

從以上論點來看，巧克力與香蕉的搭配，不完全無科學根據，兩者一同吃不僅美味，也能洋溢幸福滿滿。而今年冬天，知名冰品品牌Cold Stone，除了迎接年底的節慶商機外，也希望單身的人，可以更容易感覺到幸福，於是推出了新品「蕉個朋友」經典冰淇淋。

新品使用台灣旗山熟成香蕉，融合巧克力製成香蕉巧克力冰淇淋，搭配美國進口的巧克力豆酥餅增添咬感、鮮奶油，最後於上方妝點香蕉，並灑上可可粉，充滿巧思又強調視覺的豐富組合，一個人的幸福，也唾手可得。

(中時)