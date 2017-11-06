為領物資迷途上國道 暖警助8旬獨居嬤返家

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中時

85歲獨居陳姓阿嬤，坐輪椅要到高雄市鳳山區五甲關帝廟領取愛心物資，迷路後，向人問路，卻又遇指引錯誤往苓雅區關帝廟走，迷途4小時，有失智症狀的她焦慮不知所措在高速公路便道旁徘徊。幸好遇上暖警協助，幫助她返家。

阿嬤平日獨居在鳳山區，平日女兒返家探視照顧，日前，阿嬤撿拾資源回收時摔傷，不良於行。

得知五甲關帝廟要發放愛心物資，不想勞煩女兒，早上8點就獨自推著輪椅前往，但因有失智症狀，途中迷路，詢問路人「關帝廟怎麼走」，路人誤會她要去俗稱武廟的苓雅區關帝廟指引她往苓雅區走。

阿嬤走著走著，突然發現與平常熟悉的街景完全不同，心急之下，手足無措，就在中正路的高速公路西側便道徘徊，當時已是中午又飄著細雨，阿嬤疲累又飢又渴，癱坐在輪椅上。

苓雅警分局福德二路派出所警員王友廷、黃政豪執行巡邏勤務據報趕往，阿嬤疑因失智又情緒緊張、重聽，說不清楚，身上也未帶任何證件，警方立即將老婦帶返派出所由備勤警員黃彥中及許馨文受理。

經警員提供茶水及簡單食物讓阿嬤果腹，安撫情緒穩定後，才說出自己與女兒名字，但年籍資料、聯絡方式仍說不清楚。警員透過電腦系統追查，才追出資料，通知家人領回，結束4小時的迷途驚魂記。

(中時)

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