今年遭頭部觸身球爆氣 陽岱鋼說原因是...

2017年11月06日 18:01 中時電子報 蔡銘仁

陽岱鋼過去在球場上鮮少出現情緒動作，但今年卻在6月15日對戰軟銀時，被觸身球擊中頭部暴怒，當下隨即引起討論，陽岱鋼結束球季後返台，今(6日)出席活動時談到這個問題，也道出當時為何失控的原因，「去年肋骨斷掉，太太在家邊哭邊擔心，不想太太跟小孩再擔心了！」

陽岱鋼本季轉戰讀賣巨人，但受傷勢影響，直到6月6日才復出；但他才打了8場，15日對軟銀一役6下第四打席時，就被軟銀中繼森唯斗砸到頭盔左側後倒地。當下他隨即起身，氣沖沖的朝森唯斗怒吼，曾在日本火腿時期的隊友鶴岡慎也，試著安撫他的情緒，卻也被他一手推開，顯然是相當生氣。

「是不想讓家人擔心。」陽岱鋼說，去年他還在日本火腿時，就曾為接飛球撞斷兩根肋骨，那時他太太有孕在身，在家苦等消息，因擔心而落淚，「那時復出沒多久被丟到，當下直覺就做出動作，也是不想再讓家人擔心。」他挨砸後走到一壘就被換下場，到醫院檢查沒有大礙。

陽岱鋼當時氣沖沖，連身為前輩的鶴岡也被推開。陽岱鋼說，鶴岡事後有打電話跟他還有他太太道歉，他跟鶴岡私下交情還是很好，「但到場上就是敵人，沒有朋友。」陽岱鋼因觸身球引發話題，但場上表現相對較少亮點，本季打擊率2成64、上壘率3成56、長打率4成06，都比去年要退步。

(中時電子報)