今年遭頭部觸身球爆氣 陽岱鋼說原因是...

陽岱鋼曾於6月15日遭頭部觸身球動怒。(截自讀賣巨人官方推特)

友善列印
中時電子報

陽岱鋼過去在球場上鮮少出現情緒動作，但今年卻在6月15日對戰軟銀時，被觸身球擊中頭部暴怒，當下隨即引起討論，陽岱鋼結束球季後返台，今(6日)出席活動時談到這個問題，也道出當時為何失控的原因，「去年肋骨斷掉，太太在家邊哭邊擔心，不想太太跟小孩再擔心了！」

陽岱鋼本季轉戰讀賣巨人，但受傷勢影響，直到6月6日才復出；但他才打了8場，15日對軟銀一役6下第四打席時，就被軟銀中繼森唯斗砸到頭盔左側後倒地。當下他隨即起身，氣沖沖的朝森唯斗怒吼，曾在日本火腿時期的隊友鶴岡慎也，試著安撫他的情緒，卻也被他一手推開，顯然是相當生氣。

「是不想讓家人擔心。」陽岱鋼說，去年他還在日本火腿時，就曾為接飛球撞斷兩根肋骨，那時他太太有孕在身，在家苦等消息，因擔心而落淚，「那時復出沒多久被丟到，當下直覺就做出動作，也是不想再讓家人擔心。」他挨砸後走到一壘就被換下場，到醫院檢查沒有大礙。

陽岱鋼當時氣沖沖，連身為前輩的鶴岡也被推開。陽岱鋼說，鶴岡事後有打電話跟他還有他太太道歉，他跟鶴岡私下交情還是很好，「但到場上就是敵人，沒有朋友。」陽岱鋼因觸身球引發話題，但場上表現相對較少亮點，本季打擊率2成64、上壘率3成56、長打率4成06，都比去年要退步。

(中時電子報)

中時電子報體育專頁
MLB》老大也心碎 道奇落敗湖人… 亞錦冠軍賽投出未來性！呂彥青確…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。