打造動漫城市 中市忠明國小站首施工彩繪

2017年11月06日 19:25 中時 盧金足

搭優化公車將會出現吹漫畫風的候車站！為讓動漫融入城市風景及市民生活，市府新聞局與在地新銳漫畫家Hom攜手於優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向），打造台中第1座動漫公車站，成為台中最吸睛的特色公車站。

這座漫畫公車站，設計以台中美食、文化、人情、古蹟4大主題原創設計，將採2階段施工依序於公車專用道側及慢車道側彩繪，且為呈現最佳視覺效果，以全人工塗刷彩繪作業，施工期間預計11月10日凌晨至11月30日止。

新聞局指出，11月10日凌晨0時至6時將先封閉優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向）優化公車專用道，及快車道1線道進行鷹架搭設作業，並於鷹架搭設完成後，封閉範圍縮減至公車專用道，續於日間進行彩繪作業，期間快車道車輛仍可通行，後續視作業進度接續移至慢車道側彩繪。

交通局也貼出告示海報提醒，11月10日至11月30日彩繪作業期間封閉優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向），原行駛公車專用道公車301、302、303、304、305、306、307、308、A2調整至慢車道忠明國小站上下客。

另，300、309路屬雙節公車，因該路段慢車道狹窄，將不行駛停靠慢車道站位，直接行駛下一站頂何厝站停靠。

新聞局長卓冠廷強調，市府全力推動影視及動漫發展，希望透過彩繪公車站方式，提高台灣漫畫品牌能見度，推廣台中在地原創漫畫家作品。

(中時)