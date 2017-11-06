打造動漫城市 中市忠明國小站首施工彩繪

中市府與漫畫家Hom攜手在優化公車忠明國小站，打造首座動漫公車站。（盧金足攝）

友善列印
中時

搭優化公車將會出現吹漫畫風的候車站！為讓動漫融入城市風景及市民生活，市府新聞局與在地新銳漫畫家Hom攜手於優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向），打造台中第1座動漫公車站，成為台中最吸睛的特色公車站。

這座漫畫公車站，設計以台中美食、文化、人情、古蹟4大主題原創設計，將採2階段施工依序於公車專用道側及慢車道側彩繪，且為呈現最佳視覺效果，以全人工塗刷彩繪作業，施工期間預計11月10日凌晨至11月30日止。

新聞局指出，11月10日凌晨0時至6時將先封閉優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向）優化公車專用道，及快車道1線道進行鷹架搭設作業，並於鷹架搭設完成後，封閉範圍縮減至公車專用道，續於日間進行彩繪作業，期間快車道車輛仍可通行，後續視作業進度接續移至慢車道側彩繪。

交通局也貼出告示海報提醒，11月10日至11月30日彩繪作業期間封閉優化公車站-忠明國小站（往靜宜大學方向），原行駛公車專用道公車301、302、303、304、305、306、307、308、A2調整至慢車道忠明國小站上下客。

另，300、309路屬雙節公車，因該路段慢車道狹窄，將不行駛停靠慢車道站位，直接行駛下一站頂何厝站停靠。

新聞局長卓冠廷強調，市府全力推動影視及動漫發展，希望透過彩繪公車站方式，提高台灣漫畫品牌能見度，推廣台中在地原創漫畫家作品。

(中時)

政院拍板鬆綁7休1 林淑芬批走回… 中市文心路平啟動 打造首條人本…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。