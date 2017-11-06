紫爆下降！林佳龍籲資訊一致 避雞同鴨講

選舉空汙戰開打，台中市長林佳龍6日籲立委討論要用一致的資訊，才不會雞同鴨講。（盧金足攝）

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空汙成為選戰炮聲隆隆的議題，台中市長林佳龍6日在市政會議中鳴不平，表示有些立法委員似乎不了解，台中市因為紫爆標準改變而降低紫爆天數，立委其實應該多認真了解，才能知道這些專業知識，市府都依一樣的標準，都用71微克/立方米計算，希望大家討論要用一致的資訊，才不會雞同鴨講。

林佳龍強調，市府透過制訂《台中巿公私場所管制生煤及禁用石油焦自治條例》等政策工具，對最大固定汙染源，台電中火採取五項改革行動，達成台電承諾燃煤機組改為燃氣機組、提升生煤品質、生煤戶外儲存改室內煤倉、設備更新及排放標準加嚴、紫爆時配合降載。

「台電也給予承諾，這是重要的成就，這幾項的經費超過1500億元！」林佳龍指出，市府創新政策很多，對應固定汙染源，鍋爐所使用燃料的轉換，市府補助最高50萬元進行燃重油鍋爐轉換，促成烏日啤酒廠3座種油鍋驢均改燃氣。

他表示，綠能發電廠處理稻稈也可處理廚餘，中央政策補助支持交通計畫，補助超過5億元，空汙要解決，大家一起來做，很遺憾部分民代在審查運算時持反對立場，他認為必須做好大眾運輸建設，讓汽機車數量減少，才能進一步再改善空氣品質。

林佳龍說，台中10月空氣品質良好，環保局用一致的標準來檢視成果，紫爆天數從他上任前是87天，一路降到2016年的50天，2017年到目前為止只有18天，如果年底前可控制在25天以下，就能減半。

PM2.5從3年前27微克/立方米，降到2016年的22.8微克/立方米，2017年到11月初更降到20.5微克/立方米，空汙防制的效果會越來越好，致力改善關鍵8微克。

(中時)

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