新設箱涵工程疑造成汙水滯留 南市民代要求補救

台南市永康區新設箱涵工程散發強烈臭氣且孳生蚊蟲，嚴重破壞住家生活品質，市議員林燕祝接獲陳情邀相關單位會勘。（洪榮志攝）

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台南市永康區新設箱涵工程高過現有排水，導致勝利等里汙水無法順利排入柴頭港溪，如同死水滯留，散發強烈臭氣且孳生蚊蟲，嚴重破壞住家生活品質。市議員林燕祝接獲陳情6日會勘後，除要求緊急調動水刀清除飄浮排泄物外，也責成市府水利、工務局採取補救措施。

林燕祝表示，受影響最嚴重的地區在勝利里勝學路258號一帶，住戶們大吐苦水指社區排水溝不通，阻塞已達半個月之久，陣陣臭氣薰得住戶食宿難安；期間曾通知清潔隊疏通，但並無明顯改善。民眾撬開排水溝一探，赫然看見溝內遍佈大、小便，住戶雖在排水溝孔上覆蓋2層塑膠布，但依舊無法隔絕惡臭。

住戶指出，該處箱涵工程月前興建後，即出現上述狀況，由於當地排水至柴頭港溪，質疑箱涵因高於現有排水道，才會使得社區汙水倒流，如同死水般停滯；目前水溝內已孳生許多孑孓，持續下去恐爆發傳染病，民眾未蒙其利先受其害。

林燕祝找來水利局、環保局和清潔隊等相關單位會勘時，氣憤的住戶忍不住高聲咆哮；林燕祝也針對工程高低落差問題要求設法克服，透過增設連接側管到箱涵，幫助水溝排水；但為爭取時效，希望工務局採開口契約方式，能在一周內進行施工。同時，也要求清潔隊馬上進行清除，並由環保局調動水刀式清溝器具協助，務必在最短時間內完成。

至於整座箱涵有多處轉彎，加上勝利里及六合里同樣排水到柴頭港溪，但因勝利里地勢相對較低，使得排水順暢程度受到掣肘的情形，林燕祝也請水利局研究補救之道。

(中時)

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