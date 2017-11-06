你常「席地而坐」？這個姿勢最傷膝蓋

2017年11月06日 18:21 中時電子報 尉遲佩玉 ／編輯、 康健雜誌 ／文 中時電子報／編輯、／文

新手機開賣，許多人漏夜排隊搶購，但是如果沒有準備「長期抗戰」、排隊的「給西」，只能席地而坐，一坐好幾個小時，甚至幾天幾夜。看在醫師眼裡，很可能還沒搶到「先機」，已經全身痠痛不堪。

書田診所復健科主任潘筱萍指出，不良姿勢會嚴重影響背部，最怕骨盆腔向後傾、背部拱起，腰薦椎無法維持自然向前微彎的位置；再者，坐在地面或椅子過矮，除了有些姿勢會使膝蓋彎折幅度過大，起身時也對膝蓋造成很大負荷。

無論哪種席地坐姿，都會造成傷害

安德復復健專科診所物理治療師林妍汝表示，無論常見的席地盤坐、雙腿伸直、屈膝或跪坐，長時間下來對於骨骼、肌肉與其他軟組織都會有一定程度的傷害：

●盤坐：盤腿而坐會對薦椎和髖關節產生較大壓力，而且髖關節彎曲幅度較大，容易使集中髖關節前側、鼠蹊部的血管受到肌肉壓迫，導致下肢循環變差、腳麻。

潘筱萍也提醒，盤腿時如果膝蓋彎折得很厲害，膝關節也容易不舒服，尤其膝蓋不好、容易腫痛的人，盤坐容易更痛，起身時也可能一時間伸不直腿。

●雙腿伸直坐：林妍汝表示，上半身與下半身呈90°、雙腿打直坐，肚子需出力，否則會難以保持良好的脊椎姿勢，容易對背部造成較大壓力，同時也會過度拉長背部肌肉、長時間下來會很不舒服；而且脊椎腰薦部容易後彎，傷害到薦椎。

●屈膝而坐：屈膝會拉長背部、大腿後側與臀部的肌肉，容易使背部感到不適；同時，背部會自然向後拱，腰薦椎也無法維持在良好的正確位置。且這時候大部分體重都會壓在尾椎上，很容易腰痠背痛。

●跪坐：跪坐傷害膝蓋極大，因為所有壓力都集中在膝關節，假使膝蓋受過傷或本身有退化性關節炎，疼痛會更明顯，林妍汝說。即使將臀部坐在小腿肚上，膝蓋仍是大角度的彎折，「關節在最大角度的時候，本來就是壓力比較大的角度，如果柔軟度又不好，關節壓力又會更大。」

３招幫助改善久坐不適

潘筱萍提醒，不論採取哪種坐姿，最重要的是要挺直背部、不要駝背拱起來，盡量把重心放在腰薦椎前面；起身時最好有扶手支撐，不要完全靠腰和腿的力量撐起，也能降低對膝蓋的傷害。

林妍汝提出幾點建議，幫助減輕席地久坐的不適：

1.鋪軟墊：直接在地上放一塊軟墊，避免骨頭直接接觸地面。

2.變換姿勢：每30分鐘內就要變換姿勢，即使盤腿坐，也可以兩隻腳交替上下疊放；或者起身原地踏步、伸展、活動筋骨，讓循環變好後再坐下換另一個姿勢，同時也能避免長時間過度拉扯肌肉與脊椎。

3.準備小椅子：現在市面上有不少童軍椅或折疊椅，使坐姿得以稍微加高，比較舒服、安全；但還是要記得不時起身活動一下，因為小椅子通常不高，仍然會壓迫前側髖關節，影響下肢循環，容易腫脹、疼痛。

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(中時電子報)