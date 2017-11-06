UberEATS進軍港都 結盟200家店

2017年11月06日 19:08 中時 柯宗緯

UberEats進軍港都市場，目前服務對象以8大區域為主。（柯宗緯攝）

UberEATS送餐APP，繼插旗雙北、台中後，6日宣布進軍港都市場，與在地逾200家業者合作，網羅巷弄美食、網紅餐廳、排隊名店等，已招募百名外送員，服務市區為主的8大區域，不限金額即可外送，號稱35分享受新鮮美味。

UberEATS看準港都消費潛力，進軍台灣1年，終於打進高雄市場。UberEATS優食北亞區總經理林敬賢指出，目前送餐範圍以鹽埕區、前金區、新興區、苓雅區、三民區、左營區、鼓山區及前鎮區等8大區域為主，未來納入更多餐飲業者，擴及外送版圖。

他強調，Uber EATS已合法化，在台運作絕對遵循在地法規，已登記電子跨境商務類別，另外也與易得汽車貨運業者合作，有百餘位兼職外送員服務，透過APP媒合餐廳、消費者，提供送餐服務。

UberEATS公關總監潘瑞蓮指出，服務主打想吃的免排隊、定位，到Uber EATS app平台點一點，平均35分就可送達家裡，價格與店內一樣錢，不限金額提供外送服務，「一塊蛋糕也送」，得加收50元外送費。

目前高雄有超過200家餐廳服務，包含超夯品牌「波波莉可」、文青風「奎克咖啡」、家鄉味「汾陽餛飩」與「苓雅水餃」、甫獲世界麵包大賞烘焙師傅坐鎮的「巴黎波波」及超人氣消夜「巷口宵夜點心」等。

為慶祝進駐高雄，UberEATS推出三重優惠，即起至11月30日，下載app點餐可享外送費半價優惠 ；發動台北、台中、高雄粉絲大會師，即日起至12日，推薦兩地好友下載使用app點餐，好友可即時獲得2次100元點餐優惠，朋友點餐後，自己也能獲得80元優惠券，讓友達以上的朋友都能美味加滿；第三重特別提供給高雄新用戶，輸入優惠代碼「美味高雄」，首3次訂餐可享優惠，單次訂享100元折抵。

(中時)