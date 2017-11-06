昔日玉女紅星鄧美芳重慶露面 身材窈窕凍齡有術

鄧美芳（右）與胡錦今在重慶出席書畫展。（洪秀瑛重慶攝）

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鄧美芳與畫作。（洪秀瑛重慶攝）
鄧美芳與畫作。（洪秀瑛重慶攝）

息影23年的70年代電影明星鄧美芳保養得宜，今（6日）在重慶出席第六屆海峽兩岸電視藝術節書畫展，身材窈窕，迷人丰采依舊，她透露入行至今只吃7分飽，始終維持52至53公斤，認為女人要對自己負責，一胖至少老10歲，所以她一天要維持快走、舉啞鈴及做瑜伽3種運動習慣，她自豪的是從19歲起就自製面膜，除了曾用蛋清、麵粉、小黃瓜敷臉，也試過用香蕉，配合按摩，從沒偷懶。」

鄧美芳1976年演出華視連續劇《四大美人》轟動一時，飾演傾國傾城的美女「貂蟬」，後與甄珍合演《海鷗飛處》闖出知名度，並與「二林二秦」穿梭銀幕，23年前和秦風演完電視劇《情劍山河》後毅然決然引退。她曾在上海學畫，至今7年，但1年產不到2幅作品，這次因谷音介紹給中華廣播電視節目製作商業同業公會理事長汪威江，因此在重慶書畫展展出以沙畫為媒材的「天空之城—西藏」及油畫「印象貴州」，兩幅都是旅遊時拍下來的照片。

她高齡89歲的媽媽因腦部萎縮，為陪伴媽媽，近年在上海、台灣兩地跑；結婚33年的她，分享婚姻保鮮秘訣是「互不理睬」，彼此給自由，「我的個性就是從不庸人自擾，神經大條，很多事不知道就算了，知道了也過去了。」所以即使她曾去英國進修4個月，還被俄羅斯男同學追求邀約看電影，但最後關機閃避艷遇，不敢貿然談婚外情，「我老公知道我膽子小，所以對我很放心。」

最近她迷上大陸劇《那年花開月正圓》劇中男主角陳曉，誇他亦正亦邪，是新生代男演員演技最突出的一個，為此還追他主演的《陸貞傳奇》及《神鵰俠侶》，笑說「他被台灣女孩征服（指他是陳妍希的老公）」，想復出拍戲？鄧美芳說「還沒忘情，但算了吧！」

(中時)

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