中市文心路平啟動 打造首條人本示範道路

2017年11月06日 19:27 中時 盧金足

台中市府建設局黃玉霖表示，市府成立「路平服務中心」，24小時受理市民通報，截至今年10月為止已受理1萬3009件案件，其中坑洞、龜裂等具立即危險性案件，於通報後3至5小時內完成，完成率達99.55％。（盧金足攝）

盧金足／台中報導

市府建設局啟動「文心路」全長20.4公里的路平計畫，除汰換老舊自來水管與路平，規畫拓寬人行道，讓文心路成為人本、安全與綠色交通的最佳示範，市長林佳龍6日強調，「路平最後成敗攻堅在文心路！」3年後交通將煥然一新，暢行無阻，連外國人來台中都很方便。

林佳龍表示，以捷運綠線為交通骨幹，文心路作為示範道路

，配合捷運通車，高架捷運車廂，在文心路行走變成一座「

移動城堡」，不只具大眾運輸功能，也能讓市民和遊客讚嘆都市景觀，台中市2018年舉行花博，公共空間美化，私人空間也要跟著美化，將美化從生活中內化，才會形一種城市文化。

建設局長黃玉霖在市政會議進行「文心路人本步道建置暨路平專案最新成果」專案報告，「4年500公里路平專案」，2年內累計長度突破440公里，啟動文心路平預計2018年8月完工。

黃玉霖說，文心路平工程不只進行路平，更將現有人行道大幅度拓寬，規畫自行車空間，協調自來水公司汰換老舊自來水管，總經費約8億元，打造國際級道路。

「很多民眾使用路平很感動！」林佳龍表示，藉由4年500公里路平達到縮短城鄉差距目標，他以豐勢路為例，豐勢路是東勢民眾進出重要道路，路平讓當地民眾相當有感。

交通局長王義川說，北捷已拆除台中捷運綠線施工圍籬76.7％，將近22.5公里，預計2018年4月底全部折除，此外，文心路汽機車大都直接停放騎樓、人行道上，市府採「先供給、後管理」策略，預計在文心路及其周邊增設6052格停車格，停車格總數將達2萬多格。

(中時)