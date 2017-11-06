暨大附中原舞競賽全國季軍

2017年11月06日 18:41 中時 廖肇祥

暨大附中原青參與「活力．E起舞動」第15屆全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽榮獲高中職組第3名。（圖／暨大附中提供）

2017「活力．E起舞動」第15屆全國原住民族青少年及兒童母語歌謠暨歌舞劇競賽成績揭曉，暨大附中原青社於總決賽中榮獲高中職組第3名與獎金兩萬元，為南投縣爭取佳績。

「活力．E起舞動」競賽旨在凝聚全國各原住民族，推廣原住民神話故事、傳說、重大歷史事件、族群特色等，學生演出以布農族傳說「婦女與蛇」為主題，展現原民青年與原民文化深刻連結，並透過撼動人心的原住民歌聲，搭配充滿力與美的舞蹈，頌揚族人與動物間的真摯情感。

編舞過程中老師讓學生們發揮高度自主性，由同學討論決定舞蹈風格和主題，達成共識後，一起譜出屬於原青同學一致認同的歌舞作品。孩子們精采演出，帶給全場觀眾豐富視聽饗宴。

暨大附中校長張正彥表示，參與同學奪牌光環下，練習過程其實非常艱辛。擔任重要角色男同學因為有獨舞的演出，卻在表演前一天發高燒掛急診。即使體力與精神不佳，但因自身的責任感以及對表演的熱情，比賽當天還是堅持上場演出，也有同學因密集的練習，腳上屢屢長出血泡，為求表演完美，仍是包裹忍痛上場表演，精神實在令人佩服。

(中時)