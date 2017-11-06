草蜢紅館開唱太瘋狂 邀歌迷68年後火星同樂

2017年11月06日 18:31 中時 尤嬿妮

草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）

草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）

草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）

草蜢新巡演「Live Goes On」5日起一連5晚香港開唱，3位年過半百團員挑戰四面台，3小時唱跳體力驚人；草蜢誇首場觀眾是鐵粉，蔡一傑說：「我好像一台戰車，聽你們歡呼聲就充滿力量...你們越瘋狂，我們就越Craxy。」蔡一智感性表示，3人出道32年對音樂一直懷抱夢想，「不知道何時會發生，也許草蜢會去宇宙另一邊開唱」，52歲的他笑稱68年後、草蜢成立100周年要在火星開演唱會。

開唱前一天，蔡一傑因練舞右肩扭傷，氣自己「晚不傷、早不傷，明天演唱會竟現在受傷」；他昨晚忍痛上陣，手舞足蹈不受影響，他眼眶泛淚表示：「其實除了我，還有好多舞群也為了這個演唱會受傷。」透露一名舞者彩排時不慎踩空扭傷，「如果以演唱會來說，最多跳舞場面的，我夠膽講就是草蜢了」。

草蜢開唱前呼籲好友及粉絲，將送花藍或禮物的心意轉為善款，捐助香港公益團體，做為弱勢族群膳食經費；據了解，除了香港，他們巡演將唱遍大陸、東南亞及歐美等地，已申請台北小巨蛋明年檔期，期待三度攻蛋。

(中時)