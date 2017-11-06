草蜢紅館開唱太瘋狂 邀歌迷68年後火星同樂

草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（寰亞唱片提供）

友善列印
中時
草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）
草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）
草蜢5日起在香港一連舉辦5場演出。（翻攝微博）

草蜢新巡演「Live Goes On」5日起一連5晚香港開唱，3位年過半百團員挑戰四面台，3小時唱跳體力驚人；草蜢誇首場觀眾是鐵粉，蔡一傑說：「我好像一台戰車，聽你們歡呼聲就充滿力量...你們越瘋狂，我們就越Craxy。」蔡一智感性表示，3人出道32年對音樂一直懷抱夢想，「不知道何時會發生，也許草蜢會去宇宙另一邊開唱」，52歲的他笑稱68年後、草蜢成立100周年要在火星開演唱會。

開唱前一天，蔡一傑因練舞右肩扭傷，氣自己「晚不傷、早不傷，明天演唱會竟現在受傷」；他昨晚忍痛上陣，手舞足蹈不受影響，他眼眶泛淚表示：「其實除了我，還有好多舞群也為了這個演唱會受傷。」透露一名舞者彩排時不慎踩空扭傷，「如果以演唱會來說，最多跳舞場面的，我夠膽講就是草蜢了」。

草蜢開唱前呼籲好友及粉絲，將送花藍或禮物的心意轉為善款，捐助香港公益團體，做為弱勢族群膳食經費；據了解，除了香港，他們巡演將唱遍大陸、東南亞及歐美等地，已申請台北小巨蛋明年檔期，期待三度攻蛋。

(中時)

昔日玉女紅星鄧美芳重慶露面 身… 呂良偉光頭亮相 60歲「防腐」靠…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。