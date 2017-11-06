2017台南購物節　11日盛大登場

2017年11月06日 19:26 中時 萬于甄

台南購物節已舉辦6年，每年都吸引大批民眾到台南消費，活動受到店家好評，今年預計11日登場，經發局邀請民眾到台南購物買好禮。（萬于甄攝）

2017台南購物節11日登場，活動為期2個月，今年除延續往年全國嫁妝餅創意決賽、台南商展等活動外，另也結合時下最夯的行動購物與行動支付，讓消費者無論是在線上遠距消費或是實體到店，都能享受在台南購物的樂趣。

經發局6日指出，今年台南購物節內容包含多元系列主題、台南各商圈、百貨、賣場及特約店家優惠活動外，為增加消費族群，更結合時下E化商機，整合店家優惠資訊，讓消費者可下載「台南購物節」 APP，直接在手機上逛街採買，並以手機行動支付。

經發局主秘王俊博表示，2017台南購物節吸引1600家特約廠商參與購物節，營業額目標達到20億，活動從11日起至下月30日在台南各地展開，屆時也會在南區亞洲餐旅學校舉辦全國嫁妝餅創意競賽決賽揭開購物節序幕。

王俊博說，消費者在台南購物節活動期間消費滿200元，即可用發票號碼登錄台南購物節APP參加抽獎，頭獎為LUXGEN U7 特仕版名車，此外，在百貨、賣場及特約店家消費的發票，可再抽發票金額等值購物金，優惠多多。

2017台南購物節11日至12月30日在台南各地開跑，活動為期近2個月，24日至26日則在南紡世貿展覽中心舉辦台南商展主場活動，期盼促進購物節消費熱潮，經發局也歡迎全台民眾11日起可到台南消費購物，感受台南年終購物狂潮。

(中時)