打詐見效 南警將成立緝毒中心反毒

2017年11月06日 18:38 中時 萬于甄

台南市警局長黃宗仁（中）6日親自主持新任7個警分局長、市刑大大隊長、交大大隊長等布達典禮。（萬于甄攝）

打擊詐騙及防範毒品是社會治安兩大重點，台南市各新任警分局長、刑警、交通大隊長6日舉行布達典禮，市警局長黃宗仁在主持時提到，台南計畫成立緝毒中心，未來將整合各分局緝毒資源與科偵辦案，有效追本溯源，全力反毒，而分局不需擔憂爭功問題。

台南市警局第二分局、第三分局、永康分局、新營分局、白河分局、新化分局、善化分局等7個分局長及市刑大大隊長、交大大隊長等6日舉行新任布達典禮，會中黃宗仁期勉各分局長要視民如親，除保護市民外也要堅持台南警察「不吃案」的好習慣。

黃宗仁指出，台南去年平均每月有1200件車手提領詐騙贓款案，經過員警努力打詐後，今年9月已下降至僅39件，顯現打擊詐騙成效；此外，反毒也是維護治安的重點工作之一，台南市刑大近期將成立緝毒中心，全力反毒。

黃宗仁說，行政院長賴清德時任台南市長時，就曾提出毒品除了是治安問題，更會延伸成國安問題，追溯源頭才能有效將毒品掃出校園、掃出台南。

台南市刑大將籌備成立緝毒中心，有別市府衛生局毒品危害防制中心，是以整合各分局緝毒資源、策略，未來若是有毒品案件，可透過刑大科偵隊追出源頭，全力反毒。

黃宗仁也力挺員警，必要時警察要勇敢使用公權力，他會當基層員警的後盾，有事他負責，嫌犯若是敢踏進台南市，警方絕對一個也不放過。

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(中時)