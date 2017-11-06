美軍新式低後座力砲 輕坦克的新武器

美國要開發新的輕型坦克，需要有一種後座力不高，但威力仍然不錯的主砲。(圖/美國陸軍)

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中時電子報

最近，美國陸軍提出新式輕型坦克計畫，名稱為「機動保護火力」(MPF)。這種新輕坦的主要火力可能是105公釐大砲，外界擔心威力較差的低膛壓砲可能無法應對現代戰場環境，然而，一種研發中的火砲技術可以降低火砲後座力，卻又不會失去威力，這項技術被稱為「壓縮波大砲」(Rarefaction Wave Gun ,RAVEN)

《國家利益》(National Interest)介紹，火砲是利用火藥在砲膛裡爆炸，產生強大力量的氣體將砲彈推出砲管，由於力量是相對的，砲彈向前飛的同時，相同的反作用力也會朝後震，這就是後座力。因此大砲需要有制退裝置卸掉這股力量，才能使大砲持續穩定發射。不過無後座力砲則不必，因為它的砲膛後可以把大量氣體排掉，可是代價是砲彈的速度較慢，威力也就大減。

RAVEN的工作原理類似於無後座力砲，因為它在砲膛後也有散氣孔以減輕後座力。然而，RAVEN卻可以保持與傳統大砲相同的砲彈初速和功率，這對輕型坦克來說非常理想，因為大砲本身可以由較輕的材料製成，並且坦克在開火之前不需要停車穩定自身。目前認為RAVEN可以減少約75％的後座力，使得大砲可以安裝在輕型坦克上。

RAVEN壓縮波大砲的原理，它會釋出一些氣體以降低後座力，但是仍然保留一部分砲膛內的壓力，使砲彈速度可以保持。(圖/下一個大未來)

那麼RAVEN如何工作呢？RAVEN在開火時，砲膛燃燒室有著強大壓力氣體，並開始排氣。這種氣體的排放使RAVEN具有無後座力砲的特性，但是它的排氣口比較迂迴，使得一部份的壓力被釋放後，剩下的能量以疏密波的方式又往炮口傳遞，成為另一股推動砲彈的力量，這股力量使砲彈的初速仍然可以很高，沒有速度的損失。另一個好處是，由於高溫氣體已經在砲底釋放了，所以火砲比較不不會過熱，會更為耐用。

目前以RAVEN原理所製作的火砲正在測試性能，35公釐砲的初速確實與人傳統火砲一樣，但是砲管熱度減少了41％，後座力減少了61％。而45公釐砲的測試中，初速雖然減少了22％，但是熱度與後座力也是大為降低。目前RAVEN剛完成105公釐的試驗砲，相關彈藥也正在生產中，最近應該就會進行測試。

不過，RAVEN它仍需要向後排放氣體，所以仍然有射程較短的缺點，同時RAVEN的砲口升降角度必然較低，假如砲口升得太高，氣體很可能會對砲盾有所傷害。另一個挑戰是它的裝填機制，目前測試用的RAVEN都使用旋轉式自動裝填機來裝彈，但是這與現役美國坦克上完全不同，因此，要是新輕坦決定使用RAVEN砲，那麼它可能有著完全不同於現有坦克的外型和構造。

(中時電子報)

文章來源：The U.S. Army Wants to Put Big Guns on Small Tanks

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