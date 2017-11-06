林炎田接任苗警局長 照顧基層成重點任務

2017年11月06日 18:39 中時 陳慶居

林炎田85歲的母親和3個兄弟及眷屬，也到場觀禮分享喜悅。（陳慶居攝）

苗栗縣警察局6日舉行新卸任局長交接，卸任的金浩明接任台北市警主祕，局長由警政署公關室主任林炎田接任，檢察長柯麗鈴也是內政部長另一半，破例致詞肯定警調憲等單位密切合作打擊犯罪。

林炎田現年53歲，苗栗縣竹南鎮人，中央警察大學51期畢業，國立台北大學犯罪學研究所碩士，曾任嘉義市、台中市、桃園縣警局刑事大隊長、刑事警察局督察、偵查隊長、高雄市警局刑事大隊長、萬華分局長、警政署公共關係室主任等職務。

警察局長異動，友軍單位之外，地方民代也十分重視，縣議員徐欽鴻、周玉滿、鄭碧玉、徐集明、湯維岳、黃月娥、謝端容、羅雪珠、林寶珠、謝芳紋、黎旭欽、陳永賢、黃聲全、韓茂賢、劉秋東、鍾東錦、邱鎮軍、李聰祥、劉寶鈴、鄭秋風、廖英利及義警大隊長劉國昭等人都受邀觀禮。

林炎田85歲的母親和另3個兄弟，也到警局觀禮分享榮耀，林媽媽全程笑容滿面，難掩內心喜悅。

縣長徐耀昌肯定金浩明任內在科技建警、預防與偵查犯罪、交通、毒品防制等方面都展現優異成績，交出漂亮成績單，在1年多服務期間，帶領警察團隊為苗栗奠定良好的治安。

徐耀昌同時歡迎新任局長林炎田返鄉服務，深信由他接棒的苗栗警政工作，在現有良好基礎下，能夠持續創造亮麗的成績，期待未來警政工作除了展現警察專業外，更要契合民意，用同理心處理各類案件，親民更要愛民，讓鄉親感受到縣府團隊的用心。

監交人警政署主秘蔡蒼柏則表示，金浩明在局長任內，執行各項工作均能圓滿達成任務，在各項評比屢獲佳績，深獲各級長官肯定，林炎田就任後，定能發揮所長，領導縣警局同仁繼續推動各項業務，做好治安、交通、為民服務工作，創造更輝煌的工作成果，提供苗栗縣安全、優質的治安環境。

蔡蒼柏也轉達閣揆重點工作，包括提供國人安居樂業的環境，嚴肅面對黑幫、毒品氾濫及詐騙問題，還有緝毒護少及淨化校園，遵守勤務紀律和警風紀等。

林炎田則表示，會照顧好第一線基層同仁，合理的勤務調度，讓所屬在崗位上做好治安、交通和服務等重點任務。

(中時)