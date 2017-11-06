女子預付房資探情報 清晨行竊收銀機得手

2017年11月06日 18:50 中時 謝明俊

有多次竊盜前科的何姓女子，利用長住名義入住一些小型飯店，預付部分房資後藉以探悉櫃檯收銀機位置，伺機竊走收銀機內現金，日前，何女由台中北上，到館前路一家膠囊旅館，假稱要住2個月，先付2萬元租金，店家以為豪客上門，不料，何女入住沒幾小時，利用清晨櫃檯人員不備，竊走收銀機內現金6萬餘元後逃回台中，由轄區中正一分局忠孝西路派出所循線逮捕送辦。

36歲的何姓女子落網後，警方清查出她有多項竊盜前科，懷疑她都用同樣手法作案，正進一步清查她是否涉及其它類似案件。

位在館前路的膠囊飯店NEOSOHO，日前遇到一名女子前來投宿，女子一開口就要住2個月，並預先付了2萬元租金，還揚稱稍後會付清其它租金，飯店人員以為碰到大咖，立即接待何女入住。

不料，何女才住幾小時，至隔天清晨6時，趁著櫃檯人員不注意時，潛入櫃檯竊走收 銀機內現金6萬多元後揚長而去。櫃檯人員稍後發現錢不見，調閱監視器發現何女侵入櫃檯竊走現金，隨報警調查。

轄區忠孝西路派出清查何女登記在櫃檯的身分資料，卻發現何女冒用他人的身分證，警方調閱店外監視器，才發現何女搭乘計程車南下台中，警方費了好大工夫才找到計程車司機，清查出何女台中住所，循線南下逮捕何女。

何女到案後否認偷錢，辯稱當天是櫃檯找手機充電器，她後來搭車回台中，是因臨時接到家人電話，要她到台中找親戚。警方依監視器所拍畫面，將何女依法送辦。

(中時)