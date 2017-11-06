歐客佬周慶全館祭「買1送1」業績增3成

歐客佬咖啡即日起至11月12日，全館咖啡豆、掛耳咖啡推「買1送1」，帶動買氣。（圖／曾麗芳）

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歐客佬咖啡即日起至11月12日，全館咖啡豆、掛耳咖啡推「買1送1」，帶動買氣。（圖／曾麗芳）

歐客佬精品咖啡歡慶8周年，同時與更多消費者分享咖啡的美好，即日起至11月12日推出「啡嚐回饋」促銷案，全館咖啡豆、精品掛耳咖啡包推「買1送1」，加上祭出滿額抽大獎策略，引發熱絡的買氣，部分咖啡豆已供不應求，業績可望增長3成以上。

全台連鎖加盟店近30家的歐客佬執行長王信鈞表示，隨著國際市場對咖啡品質的重視與對精品咖啡的要求，歐客佬不僅在寮國自營咖啡農場、首創產銷合一的專業代工，更積極耕耘中南美洲，例如精品咖啡主要產國-巴拿馬，每年會進行最佳巴拿馬咖啡生豆競標會（Best of Panama，簡稱B.O.P），能進入競標的都是品質與風味優異的精品咖啡。

例如風靡全世界的藝伎咖啡，今年歐客佬得標的B.O.P競標批次，就有十大風雲咖啡之一的「翡翠莊園」；歐客佬獨家取得亞洲總代理權的「蕾莉達莊園」，其中以歐客佬執行長王信鈞命名的「王子咖啡」藝伎水洗豆，獲得第2名；以及唐帕奇莊園、詹森莊園、聖特蕾莎莊園、艾茵布羅莊園等B.O.P競標精品豆。

王信鈞表示，歐客佬在全台擁有最多B.O.P競標精品豆，搭配周年慶祭出全館咖啡豆「買1送1」回饋消費者，加上消費滿300元即可摸彩、滿3,000元贈抽獎卡1張，祭出10萬元、iPhone X等大獎，不僅能帶動買氣，還能讓更多人能品嚐到世界各國頂級精品咖啡。

他強調，歐客佬積極進軍世界咖啡版圖，在世界各地輔導咖啡小農，成功輔導小農改以生產微批次精品咖啡，以更高價格收購品質優良的咖啡豆，提升當地教育、醫療、生活品質，深耕產區永續經營，「與全世界農民站在一起」。

(工商)

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