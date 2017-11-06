小玳瑁迷航落難綠島 後送至海生館

程一駿說，這隻落難的小玳瑁年齡不超過5歲。（莊哲權攝）

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程一駿仔細端詳小玳瑁是否有受到外傷。（莊哲權攝）

1隻約5歲大的小玳瑁5日下午被民眾發現擱淺在綠島公館的斜坡上架場，經通報安檢所後，6日中午以接力方式送往海生館收容；國立台灣海洋大學海洋生物研究所教授程一駿表示，這隻小玳瑁看起來還很健康，可能是被大浪衝上岸，體內是否有撞擊受傷，仍有待獸醫師進一步確診。

這隻巴掌大小的迷你玳瑁，背甲長約18公分、寬約10公分，6日中午在海巡人員護送下，與遊客一起搭客輪到台東富岡港，小玳瑁在水桶裡賣力地划動四肢，模樣超萌，不少遊客拿起手機拍照，直呼「好可愛」。

剛好到台東向海巡單位宣導海龜救護的海洋大學教授程一駿，捧起小玳瑁仔細端詳，他說這隻小玳瑁除了左眼有潰傷感染情形外，健康情形大致良好，可能是前幾天風浪大，被衝上岸，體內是否有撞傷，還是由獸醫診斷比較保險，俟健康無虞後，再行野放。

程一駿研判，這隻迷航的小玳瑁年紀應該還不超過5歲，是隻幼海龜，可能是在菲律賓海域孵化後，隨著海潮流浪到綠島海域沿近海，由於玳瑁喜歡棲息在珊瑚礁附近，所以綠島發現玳瑁並不意外。

程一駿表示，可以因為前兩天風浪太大，小小玳瑁被打上岸，意外擱淺後，又被安檢所人員護送，搭船到台東富岡港，緊接著又由台東縣政府農業處保育人員後送至屏東海生館。

落難小玳瑁在程一駿手中不停舞動四服肢，不過程一駿輕輕撫摸小海龜下巴之後，似乎就安定 輕鬆下來，程一駿說，海龜都喜歡被撫摸下巴，有安撫作用，有安撫作用，但是其他地方就不適合被摸，而且僅限研究人員。

(中時)

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