有影》陽岱鋼征亞冠賽全隊最老：看能否找回年輕的心

陽岱鋼今天身著藍色西裝出席活動，談到本季表現坦言不滿意。(中央社)

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陽岱鋼去年季後從日本火腿轉戰讀賣巨人，被看好能頂起巨人外野先發，但他先是因傷到6月才出賽，復出後狀況也不理想，他今(6日)出席活動時談到今年的表現，直言沒有任何滿意之處，「去年原設定以143場全勤為目標，未達成覺得遺憾，也沒完整春訓，沒有滿意的。」

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陽岱鋼今年春訓時就出現傷勢，對球團能給他時間重振，不給壓力反而不斷鼓勵他，讓他內心滿是感謝。他直到6月6日總算復出，雖達成千安和千場出賽兩個生涯里程碑，但出賽87場繳打擊率2成64、上壘率3成56、長打率4成06、9轟，都比去年退步。談到整體表現，他相當不滿意。

「沒有滿意的。」陽岱鋼說，今年他雖8月一度打出佳績，但他認為那是應有的表現，9月的低迷則是打到節奏亂掉，而2月時沒完整春訓，多少有點影響。不過他花12年達成千安和千場出賽里程碑，仍是可貴的紀錄，但他認為，看前輩阿部慎之助達成2000安，努力比他多1倍甚至10倍，讓他覺得要更努力。

今年陽岱鋼披巨人戰袍首年，最印象深刻的事，也就是1000安達成的那一刻，「因為打出1000安，當時覺得能上二壘就拚拚看，結果卻是在二壘出局。」除了千安跟千出賽，陽岱鋼生涯90轟，距生涯百轟也不遠，不過他沒特別在意紀錄，「以每場都有安打為目標。」

陽岱鋼短暫休息後，接著8日將向中華隊報到，備戰亞洲職棒冠軍爭霸賽。30歲的陽岱鋼加入這支多以年輕球員組成的球隊，他說，雖不認識總教練洪一中，「但洪總讓大哥陽耀勳有機會回中職，這次換我幫洪總。」此次大賽，他以贏球為首要目標，「看能否想起年輕時那種打球的心情。」

(中時電子報)

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