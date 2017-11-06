川普日本行度過行程最緊湊的一天

2017年11月06日 19:32 中時 黃菁菁 駐日特派員/

美國總統川普6日上午攜第一夫人梅蘭妮亞赴皇宮拜會日皇、皇后，他向日皇表示，「此行與日本首相安倍晉三針對北韓問題，美日防衛合作，通商問題等充實地交換了意見，現在的美日關係是前所未有的好。」

日皇則向川普訴說歷史表示，「兩國曾有戰爭的歷史，但之後美日維持友好關係，因為美國的支援，才有今天的日本」。日皇還為德州槍擊事件向川普致哀悼之意。

美國前總統歐巴馬訪日拜會日皇時曾深深鞠躬，返國後被保守派批姿態過低，川普和日皇夫妻只是握手並未鞠躬。

川普6日赴皇宮前，先到駐美大使官邸對約30名美日企業經營者發表演說，批評日本的貿易不公平、不開放，強調美國將鬆綁法規、修改稅制，促進日商對美投資。

川普夫妻中午赴迎賓館，在安倍夫妻陪同下，接受日本自衛隊儀隊的歡迎榮譽禮，並參觀迎賓館的花園，與安倍等人一起餵鯉魚。沒耐性的川普剛開始一瓢瓢餵，後來索性把整盒魚餌直接倒進魚池裡，惹得安倍等人忍不住大笑起來。

安倍和川普在迎賓館工作午餐後，舉行約30分鐘的美日高峰會談，並接見北韓綁架受害者家屬，召開聯合記者會，川普表示將提供協助，讓失散40多年的家人返日重逢。

梅蘭妮亞則在安倍夫人昭惠的陪同下，前往京橋築地小學，體驗4年級的書法課，兩人分別寫下「和」、「平」兩字。川普夫妻晚上在迎賓館出席由安倍主辦的晚餐會，7日將轉赴南韓。

川普8日上午預定在南韓國會演說，8日下午赴中國訪問，9日與中國國家主席習近平舉行美中高峰會談，10日至12日赴越南，12至14日赴菲律賓訪問。

(中時)