「奶頭去一趟地獄」 Janet曝親餵母乳的16件事

2017年11月06日 19:05 中時電子報 施品瑜

Janet結婚2年，上月平安產下一子Egan。（圖／中時資料照）

Janet（謝怡芬）上月產下兒子「Egan」，升格人母後，不時就在臉書分享媽媽經，引發許多新手媽媽的共鳴。目前處於餵奶階段的她，今（6日）就透露關於親餵大家不知道的16件事。

Janet原本以為餵母奶是件很簡單又自然的事，但經過護理師的教導後，她才發現親餵一點都不簡單，包含正確姿勢、確認Egan用對的方式含住乳頭或是如何擠奶，一切都還需要學習。Janet之所以分享小細節，是想鼓勵親餵的媽媽們，同時給大家力量，希望新手媽咪們不要放棄。

其中，Janet提到親餵一天可以燒掉500大卡，還說奶頭上有10至20個洞，每個洞都可以出奶，並表示親餵很痛，不像雜誌或IG上看到的畫面那樣浪漫。Janet更形容「妳的奶頭會去一趟地獄，然後期望它會回來。」痛感就像用一張紙的邊邊不斷割奶頭，另外，脹奶的痛也持續有，提醒媽咪們一定不要懶惰，要認真的按摩跟擠奶。

最後，Janet更向媽媽們喊話餵奶有很多方式，沒有所謂絕對的對或錯，只要能盡自己所能，且做認為對寶寶和對自己是最好的事。「所以，給全天下好努力的媽媽們，加油！“加奶”好了！」

Janet分享關於親餵妳所不知道的事：

1. 親餵一天會燒掉500打卡！呀呼！！掰掰肚子！

2. 妳的奶頭有10-20個洞，而且每一個洞都可以出奶，所以趕快去噴發吧！

3. 基本上有三種親餵的姿勢：搖籃式，橄欖式，躺式。聽起來都很簡單，但是有段習慣的過程。很難想像同時餵雙胞胎！

4.一開始的時候親餵很痛，不像我們在雜誌上或是IG上看到的畫面好像很浪漫。不好意思，有的時候甚至當妳知道寶寶想吃的時候妳真的會想哭出來。妳可能真的會害怕他餓因為你知道妳會很痛。

5. 妳的奶頭會去一趟地獄，然後期望它會回來。但是還沒有回來之前，它會在地獄。（這種痛有一點像妳拿著一張紙，然後一直不斷用紙的邊邊割妳的奶頭，每2-3個小時，一直割30分鐘） 每次寶寶剛含上去的時候，真的會很想死。但是不用怕！慢慢的妳的奶頭會習慣。可憐的奶頭。我下輩子真的要好好的對待我的奶頭們。

6. 妳如果想要脫光光走來走去，沒有關係。妳的奶頭真的會感謝妳的。我到現在還是不太想穿衣服。 奇怪，George也是不太喜歡穿衣服. Hmmm….

7. 妳會流出來。到處流。 那裡都會有母奶。妳的床、枕頭、衣服、寶寶的臉、老公的臉、地板、沙發等。

8. 妳的寶寶在哭的時候，很神奇的妳自己會出母乳(乳汁會噴出)。聽說只要有任何的寶寶哭，妳的胸部都會有反應。 我們很想試試這個理論看看。George也一直在哭著要我的奶頭，但是我沒有反應。

9. 前面幾天、幾週，妳如果可以擠出幾滴母乳出來，會很有成就感。每一滴都非常的珍貴。如果有任何的人不小心的打翻妳的母乳，妳會想把他打個巴掌！但，如果妳前面只有一點點奶，不要難過，千萬不要覺得妳的小孩體重掉了是妳的錯。剛剛生出來的baby的體重都會下降，這個很正常（還好護士們有跟我們說不然我們真的會驚慌失措！)。 聽聽妳的醫生的建議，然後如果妳後來需要給他一點配方奶，沒有問題！不要有挫折感，妳沒有問題的。加油！

10. 妳第一次有“噴奶”你真的會覺得超級爽。沒有想到妳會因為“噴奶“而爽。

11. 妳的胸部會突然腫起來，脹起來到快痛的感覺。可能也會有一塊一塊的感覺。妳會必須按摩那幾塊避免你以後有石頭奶。千萬不要懶惰！！石頭奶真的很痛，不過即便再累，真的還是要認真的按摩跟擠奶。妳的胸部真的會好好的感謝你。

12. 有時候有一種電流的感覺（奶震）是正常的。這個是妳的乳腺在補充母奶。 最奇妙的是那個奶震和妳的寶寶是有感應的。他餓的時候，妳的電流就會來，然後母奶就會來了。真的很奇妙！我自己也發現差不多要餵他的時候，我就會開始滴奶！

13. 妳會覺得妳是一頭牛。不是那種可愛毛毛的動物園的牛喔。 是一隻大大，一直滴奶，站穩不動的牛。會感覺妳永遠一直都在餵小孩。隨，時，沒有休息、沒有停斷、沒有結束的感覺。就是一個不斷的連續、重複、不停的餵奶循環。

14. 有時候妳會想放棄。但你的baby會突然看著你微笑，或是放一個可愛的屁，然後妳就又突然有力氣繼續。

15. 母乳的味道會因為妳吃了什麼而改變味道。 有人要拿鐵嗎？

16. 有個術語好像叫做“密集哺餵”，就是當妳的寶寶每個小時都想吃飯的狀態。(蝦密？！)但這其實是很正常的但同時也有點惱人。有時候妳只想對寶寶大喊「哈囉我不是才剛剛餵飽你嗎？」，但這只是妳寶寶健康成長的必經過程，這些都會過去，只要記得一件事：妳是妳的寶寶的buffet。

(中時電子報)