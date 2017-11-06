阿妹動員200臨演拍MV 封街4小時殺青超High

2017年11月06日 19:17 中時 尤嬿妮

阿妹將於12月推出新專輯。（翻攝臉書）

今凌晨封街拍MV。（翻攝臉書）

今凌晨封街拍MV。（翻攝臉書）

張惠妹（阿妹）近期為12月即將推出的新專輯忙拍宣傳照及MV，6日凌晨，她隨工作人員前往台北市仁愛路，為第二支新歌MV取景，為顧及用路人權利，劇組早在3個多月前申請封街，今凌晨1點趕拍至5點殺青，還動員200位臨時演員場面浩大；她的經紀人陳鎮川透露，MV共花二天、耗時40小時順利完工，封街趕拍時，阿妹還趁臨演取景空檔，衝去吃了碗一蘭拉麵再趕回現場。

由於封街申請僅批准4小時，拍攝時間很趕，現場所有人都繃緊神經，唯獨經驗豐富的阿妹老神在在，收工後還在IG分享殺青喜悅，以電音舞曲表達內心興奮，向粉絲道早安；陳鎮川表示，其實阿妹從新專輯完成、確定發行時間後，就非常期待讓歌迷聽到新歌，心情及精神狀態維持得非常好，透露這支MV預計12月初曝光。

這張籌備長達兩年、中間一度 「砍掉重練」的新專輯，製作期間與阿妹烏托邦巡演檔期重疊，如何在錄音與演唱會間掌控情緒，阿妹自有一套SOP，「唱完演唱會後，第二天就要開始拉回來，怎麼拉？就是去做你可以獨立安靜完成的事」，坦言如果不從零開始，會影響自己下一場表演。

(中時)