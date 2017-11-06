米其林評審 和電影演的不一樣

2017年11月06日 19:30 中時 陳大任 、實習記者楊喻茜 、實習記者楊喻茜

1926年《米其林指南》（如圖）用星星描述「擁有著名餐廳的旅館」，隨後很快地建立等級制度，1931、1933年的指南也評出了2星及3星級餐廳。陳大任攝

被饕客按圖索驥追尋美食的米其林指南，終於將在明年第一季推出第一本《台北米其林指南》，米其林區域總裁方諾德（Bruno de Féraudy）親自來台說明，同時回應外界對米其林指南的各種質疑並澄清傳言，他強調，評審過程和電影情節大不同。

方諾德說，米其林評審員出差時，不會對店家預告，用餐時也不會做筆記，也不會有特定的行為（如電影《天菜大廚》劇情中，兩兩1組同行，會1人點套餐、1人單點，要半瓶酒和一杯水，還會把叉子放地上等穚段），但因為評審員都是米其林的全職員工，評審過程即是出差，所以公司會支付整個行程的帳單。

但是，方諾德補充，在評審員吃完、付過錢之後，如果還是覺得有問題要請教主廚的話，是可以表明身分並與主廚交換名片，不過，評審員的工作是每年輪替不同區域，第二年絕對不會重回舊地，所以如果評審員一旦表明身分後，會有相當一段時間不會再回來這家餐廳，這也等於間接證實先前有店家透露收到米其林評審員名片的傳言屬實。

此外，對於網路上美食評分對米其林的衝擊，方諾德表示米其林指南以紙本方式發行，評論員皆受過專業的訓練並嚴格遵從五項評分標準，其代表的公信力和獨特性不是輕易可以被取代的。謠傳指出有評論員在餐廳洩漏身份，方諾德說明就公司規定，評論員可以在結帳後向廚師交流，來獲得更充分的訊息，但用餐過「必須保密身份」。

而對於近期多位獲得米其林的廚師歸還「星星」，還有外界懷疑米其林會阻止簽約城市參加亞洲五十大一事；方諾德強調，「米其林是為了給我們的顧客一個優質的體驗」，不是給予特定廚師的榮耀，也對城市的旅遊發展感到開心，不會有任何干預。他更直言，讀者並不需要有任何懷疑，因為米其林與餐廳沒有任何的商業行為。

方諾德最後表示，評審員會遵循全球統一的五大準則，包括盤中的食材、準備食物的技巧與口味的融合、創新水準、是否物有所值及烹飪水準的一致性。而指南也會參考當地的文化，探索城市特色如台灣的路邊攤小吃；米其林「就餐論餐」，期許提供來台遊客一個高品質的指南。

(中時)