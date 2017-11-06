防治肺癆30年 黃伊文獲選資深典範醫師

彰化醫院胸腔科暨急重病主任黃伊文，因投身肺結核病研究與治療，榮獲今年衛福部資深典範醫師。（鐘武達攝）

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衛福部彰化醫院胸腔科暨急重症主任黃伊文 ，30年來投身研究肺結核治療，並讓台灣的診治能力在國際被看見，獲選衛福部資深典範醫師，當之無愧。但他有感而發說，民間稱肺結核為肺癆，極度輕視，讓他在診治肺結核的道路，寂寞走了30年。

衛福部第4屆優良暨資深典範醫師表揚，全國共有5名行醫超過20年的資深典範醫師獲獎，黃伊文繼去年彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典之後，今年代表彰化醫院連莊，再添光榮一頁。

黃伊文說，30年前高雄醫學院畢業，為了到台大醫院內科受訓，接受教授提攜先進到當時的台灣省防癆局，從此與肺結核病診治結下不解之緣。早期台灣肺結核盛行，他覺得自己肩負對抗肺結核的使命，於是開始做臨床、教學及研究，並深入偏鄉和山區。

10年前黃伊文開始帶領中區多重抗藥性結核病診治中心，每天從彰化醫院出發，把藥交給肺結核病患，親眼看著病人吞下才離開，長期投入，終將治療成功率提高到8成，並降低盛行率。

黃伊文也積極參與國際新藥臨床試驗，4年前引進新藥用「恩慈療法」成功治癒1名超級抗藥的27歲少女，聲名大噪，政府還因此案例引進新藥。

黃伊文說，肺結核病的診治路上，沒有病人會感謝你幫他診治，病人甚至認為你宣判了他1個汙名的原罪，因此，長久以來肺結核病沒有代言人，沒有民間組織聲援，儘管如此，「我還是會繼續走下去」。

(中時)

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