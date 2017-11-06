2017年11月06日 21:25 中時 沈揮勝

邊坡上方崖壁，施工人員冒險搶修。（沈揮勝攝）

新中橫115.5K施工現場。自行車挑戰塔塔加之主辦單位著眼於安全，緊急改變比賽路段。（沈揮勝攝）

公路路段，時有坍塌。（沈揮勝攝）

日月潭Come!Bikeday!自行車活動，每年有創新的點子。圖為以往之活動展示。（沈揮勝攝）

中小朋友的滑車競賽常成矚目焦點。（沈揮勝攝）

日月潭自行車挑戰塔塔加 路坍施工緊急改道（影/ 沈揮勝攝）

日月潭花火節11、12日上演壓軸好戲！今年活動定名「2017日月潭Come!Bikeday!騎響花火音樂嘉年華」，顧名思義就是把主軸擺在自行車活動，尤以全程80公里的日月潭至塔塔加挑戰賽最引人矚目。但這項挑戰壯舉，近因路況及安全考量，日管處已決定緊急調整改道！

日月潭國家風景區管理處副處長陳志賢表示，日月潭向山遊客中心標高760多公尺，新中橫水里端頂崁海拔200多公尺，騎士由向山下坡到水里，必需再克服近2400公尺落差，上攻海拔2610公尺的玉山塔塔加，這段80公里長的懸壁山路挑戰性極高，也深具號召力，共吸引了900多人報名參與。

不過原規畫路線因6月豪雨等因素造成落石坍方，被迫必須調整更動。新中橫公路草坪頭上方5公里處，即指標115至116K的望高寮路段，近月來數度發生大坍方，且落石不斷，公路總局第二區養護工程處10月初決定進行上邊坡保護工程，採整點放行交管到明年2月28日。

因工期長達4個半月，且施工期間恐有落石風險，日管處及活動承辦單位中華民國自行車騎士協會著眼於安全，日前與二工處及信義工務段會勘，決定放棄上攻塔塔加之原計畫，更改路線為指標65.5K的向山出發、指標110.5K的草坪頭折返。

陳志賢指出，折返點海拔1105公尺，挑戰性雖比不上騎上塔塔加，但來回90公里，比原先預定里程多了10公里，還是需有極佳體力才能完成。

日管處遊憩課活動承辦人張郁英表示，2日開會決定調整路線，3日已先在活動官網及臉書粉絲頁公告，6日起中華民國自行車騎士協會也將依據報名者通訊資料，逐一以簡訊作個別通知。

陳志賢表示，新中橫挑戰賽將於11日清晨7點鳴槍。12日另有「日月潭環潭挑戰」、「自行車道逍遙遊」、「兒童滑步車趣味競賽」，總共有來自11個國家約3000名車友、親子，為系列活動畫下完美句點。

(中時)