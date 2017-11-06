學生踢爆校內沒醫生 警專回應了

圖為陸軍官校93周年校慶典禮共663名學生參與分列式操演，學生們以整齊步伐通過閱兵台。（圖/中時資料照，王錦河攝）

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中時電子報
、中國時報記者/

警專傳出2日學員因跑步昏迷，在場的長官竟然要學生「不准打119求救」，家長質疑搶救過程有延誤，更有學生爆料，稱現在校內的醫護室「根本沒有醫生」。對此，警專再度出面說明，指出是由另1名教官撥打119，表明絕對沒有不打119的問題。

警專6日晚間說明表示，校方人在第一時間實施CPR及AED急救，搶救得宜，是救回學生性命的重要關鍵，目前廖姓學生已在萬芳醫院住院觀察，警專已請醫院全力協助，希望大家一起為廖姓學生集氣祈福。

警專列出事件發生時間表：

2日上午，警專第35期部分學生實施期中3000公尺跑步測驗，10時52分，廖姓學生測驗時昏倒；10時54分，經學生、張姓隊長實施初步CPR急救，同時請學生通知警專醫務室護理人員；10時56分，李姓教官持續實施CPR搶救；10時57分，由邱姓教官撥打119通知救護車；10時58分，醫務室林姓、李姓護理師抵達現場，使用AED電擊搶救；11時4分，廖姓學員恢復心跳，同時救護車抵達，緊急將該員送醫；11時12分，由萬芳醫院急診室醫師接續救治。整個過程，校方都掌握黃金急救第一時間。

警專生昏迷不讓打119 學生爆：校內根本沒有醫生！

據蘋果報導，警專訓導主任徐燕輝表示，雖然醫務室原有醫生退休，導致校內目前沒有醫生駐診，但仍有2名合格護理師，可以評估傷勢狀況，因此校方會尊重醫護室決定，並不會有延誤就醫的事情發生。

(中時電子報)

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