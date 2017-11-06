耍此賤招 醉男坦承酒駕竟獲不起訴

2017年11月06日 20:02 中時 陳俊雄

一名盧姓男子和前妻姜女的林姓表弟酒後駕車返回住處，被尾隨在後的員警攔下準備酒測，沒想到姜女見狀衝出，一面搶下酒測器阻撓員警執法，一面又拿著梅酒、啤酒要前夫跟表弟喝下，雖然盧、林二人坦承飲酒，但因在酒測前喝酒已無法回推騎車時的酒測值，獲不起訴；姜女阻礙員警酒測，則遭新北地檢署依妨害公務罪嫌起訴。

今年6月21日晚間，盧、林二人在新莊區熱炒店吃宵夜、喝酒後，各自騎乘機車準備返回盧的住處，由於二人騎車樣態貌似酒駕，新莊警分局中港所員警發現有異從後一路尾隨，並在盧男家門口前將二人攔下準備酒測。

離婚後仍與盧男同居的姜女，發現前夫和表弟惹禍上身，竟異想天開地先抄出家裡的啤酒、梅酒後，要前夫、表弟趕快喝酒，接著又強遮酒測器不讓前夫吹。

姜女突如其來的舉動讓員警一時無法招架，盧、林二人則是趁機喝下一大口酒，盡管警方將姜女逮捕並令盧、林二人重新接受酒測，並以盧酒測值0.29、林酒測值0.61明顯超標，將姜女依妨害公務、盧林二人依公共危險罪嫌移送法辦。

姜女阻撓酒測、辱罵警察三字經，6日遭檢依妨害公務罪嫌起訴；盧、林雖都坦承酒駕，但二人辯稱原本「只喝一點酒」，如果沒有在酒測前喝下啤酒、梅酒，酒測值不會超標，完全是後來喝酒才讓酒測值變高。

檢方為釐清酒測前喝酒與代謝關係函詢台大醫院，結果院方回覆指出，飲酒後人體會立刻吸收酒精，口服吸收率幾乎為百分之百，1分鐘後就會呈現在酒測值上。

承辦檢察官認為，盧、林在酒測前飲用酒類，酒測值已受影響，也因此無法回推騎車時的酒測值是否已逾越法定標準，無法證明二人涉犯公共危險罪，只好以罪嫌不足將二人處分不起訴。

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(中時)