91APP攜實體品牌闖雙11戰團 天貓雙11推物流優惠

91APP Enterprise協助品牌迎戰雙11再創業績高峰。（91APP提供）

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飛利浦APP 智慧防護空氣清淨機，原價1萬38888元，6.4折特價8888元。（91APP提供）
Levi’s APP 505C 中腰窄館牛仔褲，原價4390元，2.5折特價1111元。（91APP提供）

雙11優惠繼續發燒，此次連實體品牌也加入了電商雙11優惠檔期；91APP吸引了眾多品牌，包括飛利浦、Timberland、全家便利商店等使用其作網路平台，讓其發展虛實整合的優勢，91APP表示去年雙11檔期中的30小時就擁進逾600萬人次，今年期待不僅人次，連業績都預期能提高2.5倍。

Timberland APP10日整點至14日全店3折起，專區現折1111元，消費滿6000折600元，期待達成平日單日20倍的業績爆發目標；Levi’s APP今年首加入91APP的雙11戰圈，9日下午6時至14日上午10時，全館3折起，更有多款經典牛仔褲如501、510等享2.5折優惠；另外飛利浦APP 11日前全店41折起，更有整點特殺商品及定時1111限時限量折價券，搶優惠趁本檔。

內地天貓雙11狂歡節也同步展開，更針對台灣消費者，官方首度祭出物流紅包優惠，即日起至雙11活動頁面主會場，即可領取人民幣21元物流紅包，可用於折抵集貨物流的運費，下單購買商品並寄送至官方物流倉庫，選擇集運發貨至台灣，優惠就會自動使用，而總價值人民幣4000萬元的「紅包雨」也將於8日至10日整點開搶。

(中時)

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