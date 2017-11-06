關懷盃11月底花蓮開戰 5職棒球星站台

2017年11月06日 20:13 中時電子報 蔡銘仁

第24屆關懷盃三級棒球邀請賽將於11月底，在花蓮展開為期4天的賽事，今(6日)主辦單位中華民國台灣原住民族棒球運動發展協會替活動暖身，此次除了賽事，停辦3年的「關懷盃棒球教室」也復辦，今天也有效力釀酒人的王維中等5名職棒球星，受邀到場替活動站台。

今年關懷盃以「投向原點Minokay」為主題，邀請少棒24隊、青少棒16隊，青棒8隊，於11月30日到12月3日，在花蓮縣立棒球場、國福棒球場(3座)、中原國小棒球場、大本棒壘球場及平和國小棒球場等7地開戰。其中統一獅球星陳鏞基母校台東長濱國小，去年重新成軍，睽違16年再度打關懷盃。

「開心且感動！」陳鏞基身為第一屆關懷盃參賽球員，他憶起過往說，過去都受前輩們照顧，現在自己也要做一樣的事。中信兄弟投手江忠城則說，自己國中到高中打關懷盃時，看著如鄭兆行、周思齊等職棒球星，就會更想求表現，他也期望藉這次機會，鼓勵球員們不要放棄。

此次關懷盃除了賽事，將於12月1到2日兩天賽後開辦棒球教室，由職棒球員親自指導球員。連續第4年參加關懷盃的王躍霖說，前3年參加沒有棒球教室，這次希望能把自身的經歷、理念跟訓練方式，用輕鬆點的方式教給小球員，「希望這樣讓他們有心學、不要害羞，對打職棒產生嚮往。」

(中時電子報)