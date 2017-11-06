秋冬空汙高峰期 弘光師生檢測頭髮重金屬

弘光科大智慧科技學院長黃文鑑(左)，指導學生檢驗頭髮重金屬。（陳淑娥攝）

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弘光科大環安系學生檢測頭髮重金屬，進行「微波消化儀」分析。（陳淑娥攝）
弘光科大環安系同學設計噴倒吸菸遊戲，呼籲重視空氣汙染。（陳淑娥攝）

秋冬空汙日趨嚴重，不少民眾擔心細懸浮微粒PM2.5暴增，弘光科大舉辦「環你健康日」活動，其中，免費頭髮重金屬檢測，可驗出是否有汞、鎘、鉛等8大重金屬，吸引眾多師生參與。

「環你健康日」由環安全系舉辦，吸引上百位師生一同響應，活動總召陳思翰表示，系上有很多儀器可檢測環境是否遭汙染，同學動腦發揮創意，把系上課程融入活動，讓同學進一步了解環境變遷。

市面上要價數千元頭髮重金屬檢測，當天則免費體驗，先取約0.5克頭髮，加入硝酸並放進「微波消化儀」內，在高溫下讓重金屬釋放出來，再放入「原子吸收光譜儀」檢測，可驗出頭髮是否有汞、鎘、鉛、砷、鋇、鉻、硒、銻等8大重金屬。

智慧科技學院長黃文鑑指出，頭髮驗出重金屬有兩種可能，一種是來自環境的汙染，可能是暴露受汙染的環境中，例如PM2.5所含重金屬經由人體吸收後進入，再由血液代謝到頭髮；另外一種是食物中的重金屬，經過飲食、飲水，從體內吸收，最後從頭髮代謝出來。

不過，黃文鑑表示，選取不同部位的髮有不同解讀，接近髮尾部分，若驗出重金屬，可能是殘留時間較久；若接近髮根部分，可能是重金屬剛殘留不久，而染髮也會影響結果。萬一真的重金屬殘留過高，他建議做尿液檢驗確診。

(中時)

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