綠蔭隧道成禿木 路樹修剪過度引民怨

2017年11月06日 20:59 中時 許素惠

雲林縣有不少地方路樹成蔭變綠色隧道，十分宜人。（許素惠攝）

雲林縣西螺鎮廣興路樟樹已種了快20年，居民希望兩側合攏成綠色隧道，但經修剪成現況，引起民怨。（許素惠攝）

路樹過度修剪往往引起疑慮，雲林縣議員蕭澤梧指西螺廣興路樟樹，地方原本冀望兩側逐漸合攏成綠色隧道，卻被修得很不理想，令人非常心疼，居民曾阻擋，工人卻不理，要求公所及縣府應在施工前對包商進行「勤前教育」。

蕭澤梧在議會定期會質詢路樹維護問題，指西螺鎮廣興路兩側的樟樹已種了快20年，地方居民都盼望樹幅擴大，並合攏成綠色隧道，由於該道長達3公里，如果形成綠色隧道，深信會成為古坑綠色隧道後、雲林縣內第二個熱門景點。

不料，今年7月間他從國外回來，赫然發現原本已經漸漸向路中央生長擴張的枝葉，竟然全被修剪掉，令他非常心疼。根據當地居民說，在修剪時有出面阻止，可是工人根本不理，質疑包商在施工前沒有和公所及縣府溝通。

其次，許多路樹枝葉可能遮到農田，影響農作物生長，導致部分農民想方設法以鹽等毒害、或火焚死路樹，蕭澤梧亦要求修剪時盡量搭梯修靠近農田那側枝幹，避免農民毒樹。

蕭澤梧進一步說，今年初台灣燈會期間在縣內各幹道出入口營造的光地景雖已拆除，但是許多星星燈仍掛在樹上，樹株開枝散葉卻被燈線纏住，如果不立即處理，會大大影響樹的成長。

工務處長彭子程答詢，廣興路樹只有一棵剪修過度，其餘都未修剪過度，若地方希望形成綠色隧道，未來修剪時會叮囑包商，也將加強督促修剪靠近農田的枝葉，清除燈會期間的星星燈電線。

(中時)