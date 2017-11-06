伴郎指定伴娘的顏值要高 新娘怒批：當成聯誼？！

2017年11月06日 20:31 中時電子報 余弦妙

婚禮上除了新郎與新娘是大家注目焦點外，通常大家會也順便注意到站在新人旁邊的伴娘與伴郎，不過因為通常伴娘、伴郎都會是新人的單身至親好友或親人，也常常有很大的機會在婚宴上把自己「銷」出去，不過直接把婚禮當成聯誼場合到是第一次聽到，日前一名女網友在PTT上發文抱怨，目前正在籌備婚禮，但男方的伴郎竟要求「只想跟正妹搭檔」，讓他氣炸，怒批「伴娘跟伴郎是做什麼的？這是聯誼會」。

原PO在PTT上發文表示，自己一個月前告知男友要找自己的姊妹當伴娘，沒想到男友先是把這件事情告訴伴郎好友，結果對方不僅頗有微詞，還一再叮嚀要男友幫她找「不錯的正妹」配對，自己的姊姊和妹妹被原PO找來當伴娘竟被男方伴郎嫌棄，這讓原PO非常生氣，更沒想到的是男友竟然告訴他，「他與伴郎的想法一致」這讓原PO更加傻眼。

文中指出，他們預計要找三對伴郎伴娘，於是她又找了另一名女性好友當伴娘，沒有想男友又去跟伴郎好友說，並要求原PO把那名好友讓給朋友「配對」，此舉讓原PO整個氣炸怒批，「我家人是有這麼差嗎？你們有尊重我的意見嗎？伴娘跟伴郎是做什麼的？這是聯誼會嗎？」，男友發現原PO發火後，趕緊道歉並表示，這只是「男生間的嘴砲」，他只是認為有趣才會告訴原PO，並沒想那麼多，原PO怒火難消因此PO網想尋求網友看法。

許多網友紛紛表示，「滿沒水準的，你最好想想這個婚要不要結」、「建議不要結了」、「當酒店在挑小姐」、「這種人也要嫁，呵呵」、「男友真的超白目」。

(中時電子報)