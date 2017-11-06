邁向T-1000？ 科學家製作液態金屬電腦

2017年11月06日 20:47 中時電子報 江飛宇

看過科幻動作電影「魔鬼終結者2」(Terminator 2: Judgment Day)的朋友，對於電影中的液態金屬殺手T-1000必定印象深刻，它同時具有流體又能夠固化的特性，使得它幾乎不會受損。事實上，科學家真的正在思考液態金屬電子元件的可能性，希望它可以成為軟性電腦，或是可自我修復的電腦。

《物理科學網》(phys.org)介紹，美國賓州卡內基梅隆大學(Carnegie Mellon University)機械工程師卡梅爾．馬傑迪(Carmel Majidi)和詹姆斯．魏斯曼(James Wissman)就是電子液態金屬的研究者。他們以銦(In)鎵(Ga)合金為材料，製作出無毒液態電子金屬，銦的熔點僅156度，而鎵的熔點更低到只有30度，所以可以達成常溫液態的效果。研究團隊打算將電子液態金屬與橡膠配合，就可以做出與自然皮膚一樣柔軟有彈性的電路，這可能是未來仿生義肢的重要材料。

科學家利用溫度、電壓與鹼性溶液來改變液態金屬的特性。(圖/卡內基梅隆大學)

研究團隊的邁可．迪奇(Michael Dickey)又發現，液態金屬的毛細現象與表面張力會改變它的導電特性，使它呈現出類似半導體的效果，至少具有場效電晶體(一種常用於電路控制開關的電晶體)的效果。若是如此，那麼它的用途就更廣了。

馬傑迪說：「我們還在測試液態金屬的半導體特性，或許可以依照不同的電子特性以改變形狀，並根據形狀改變其功能。它也不太會損壞，因為只要調整溫度與電壓，它的特性就會重新回復。」

雖然這一切聽起來像科幻小說，但電子液態金屬的應用，很可能在未來會像今天的筆記型電腦一樣普遍。

(中時電子報)