10元壽司老闆揭奧客行為 為拗「買10送1」優惠出奇招

2017年11月06日 20:50 中時電子報 林郁庭

夜市或是路邊攤常能見到10元壽司攤販，超便宜的價格吸引許多人購買。近日有老闆上網分享自開業以來遇過的無數奧客行為，讓許多網友看了不停附和「真的有這種人！」

原PO在「靠北奧客」臉書粉專表示，自己是夜市常見的賣那種10元壽司的老闆，他提到自家不做買10送1的優惠，也沒有限制最低購買數量，但卻常常遇見以下3種類型的客人，他整理出自己與奧客的對話給大家看。

第一種類的客人，有客人自認為這種壽司都有買10送1的優惠，常問：「欸老闆！這有買10送1對吧！」老闆回：「不好意思，我們這高成本，薄利多銷而已，沒辦法做買10送1的優惠喔！」最後，有的這種客人會直接走掉，有的還是會買到10個，接著都會補上一句，「都跟你買10個還不送，真不夠意思耶！」

第二種類的客人，會因為自己想要的口味賣完了，要求現做之餘都會補上一句：「料要幫我放多一點」，每當老闆說這樣要加錢之後就不買了。

第三種類的客人，一個壽司盒最多能放12顆壽司，客人要現點現做8顆鮭魚壽司，等壽司放入盒子後，客人看還有空位就說：「剩下一排，不然你這排都做4個章魚好了，100對吧！」老闆回應：「這邊是12個，120喔！」客人：「怎麼這麼貴？我只要100元啊！」老闆：「可是小姐你點8個鮭魚、4個章魚，這樣是12個喔！」客人：「你們這種不是都會送嗎？啊算了算了，2個章魚不要啦反正我就是要100元！」

遇到以上三類客人，讓原PO不禁要問：「到底怎麼會覺得10元壽司一定有買10送1啊...」，不過這種人因為數量太多，自己也麻痹了，就說來笑笑。其他網友看到原PO的生意甘苦談，紛紛留言附和，「奧客語錄：怎麼這麼貴？好貴喔！」、「很多客人都會自行腦補有優惠，後來發現沒有只好腦羞」、「嫌東嫌西只為殺價型」、「遇到不要生氣，笑笑就好」、「台灣就是一堆人愛貪小便宜」。

(中時電子報)