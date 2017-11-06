年久失修水碓繩繼堂 台中緊急搶救古蹟

2017年11月06日 20:57 中時 黃國峰

台中市南屯區水碓繩繼堂，是劉家公廳，主要祭祀對象劉氏十世開台祖劉源沂公媽。（黃國峰攝）

已於去年9月公告為市定古蹟的「水碓繩繼堂」，目前多處損害嚴重，但因時間較為匆促，去年來不及將修繕計畫送文化部審核，經立委張廖萬堅，爭取到第一階段約250萬研究調查費，日前邀集文化部、台中市政府文化局共同前往市定古蹟南屯「水碓繩繼堂」會勘，期望能妥善修復，讓台中市最早開發的聚落之一「水碓聚落」能夠得以完整保存呈現於市民。

水碓聚落是原台中市區第一個客家庄，也是台中市最早開發的聚落之ㄧ，其中「繩繼堂」更是聚落的中心，早期透過共同合作的生活文化，開創出傳統庄頭的客家聚落。「繩繼堂」在歷經長年失修後，多處嚴重受損，雖經台中市政府文資處進行緊急修復，但損壞形況仍亟待搶修，無法完整修復。

張廖萬堅表示，「繩繼堂」於去年9月公告為市定古蹟，來不及將修繕計畫送文化部審核，今年經過他積極爭取下，文化資產局也允諾第一階段約250萬調查研究費，期望年底前發包。預計研究調查時間約一年半，再協助向文化部爭取規劃設計費，期望能在109年順利進行發包修繕工程。期待在中央地方協力下，能夠重新找回當年「繩繼堂」的精神，讓市民有機會能夠認識並了解屬於南屯在地的特殊文化。

水碓聚落擁有3百多年的歷史，最早是清康熙49年（西元1711年）臺灣鎮總兵張國部下武將劉源沂，墾拓犁頭店，後邀其兄弟先後自福建省漳州南靖縣板寮鄉頂寮村來台開墾設庄。「繩繼堂」則是劉家公廳，主要祭祀對象劉氏十世開台祖劉源沂公媽，及其後裔公媽，也祭祀神明，形成獨特的祖先與神明同在一廟堂的現象。

(中時)