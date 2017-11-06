2年前球速剩135km 王躍霖重生飆破150km

挺過低潮重生，王躍霖睽違3年於台灣大賽飆出150公里速球。(中央社)

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中時電子報

王躍霖2009年加盟小熊展開旅美生涯，期間多次入選中華隊，但他最多只爬到高階1A，2014年黯然離開美國，隨後他到日本阪神虎測試求個機會，未料竟球速只剩135公里，他形容當時的狀況，就像投完球抬起頭、球卻還沒到，「那時投到整個沒自信了，真的有想過要放棄。」

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王躍霖過去旅美時，2012年曾測到最快154公里，今年則在台灣大賽中繼時，飆出加盟中職以來最快的150公里速球。但他2015年還未投身中職選秀前，去日本測試只催到135公里，曾讓他對職棒生涯感到心灰意冷；儘管如此，最後他該年仍以第六指名加盟Lamigo桃猿。

王躍霖加盟後，曾先發和中繼兩頭跑，今年他專職中繼投64場，戰績3勝0敗、自責分率3.43，還在台灣大賽飆出返台後最速的150公里速球。王躍霖說，已經3年沒看到自己投到150公里，「今年球速都卡在148、149，就一直想說『至少也給我看個150公里，亮一下紅燈吧！』」

王躍霖今年的狀態，無疑是近年最佳，他也認為，今年能投好的關鍵，在於身體能健康且穩定。如今他飆上150公里，會不會想找回154公里的速球？他先把目標放在均速提升，同時也要強化變化球的犀利度，「期望能在季賽時看到150公里出現，那樣更好！」

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