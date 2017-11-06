夜問打權》時代雜誌稱「中國贏了」蔡政府還堅持反中？

夜問打權來賓：董智森（右起）、賴士葆、葉耀鵬、林郁方、鄭師誠、林明正。（圖／中天提供）

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中時電子報
綜合報導

綠色執政彈性保證？是惡搞國營事業擬放寬公銀董座年齡上限，還是專為自己高層量身打造權位？ 而窮縣市警察自掏腰包買制服！相較之下，基層好悲哀！

時代雜誌:「中國贏了！美落居第二」蔡政府還堅持反中！？時代雜誌肯定大陸國家主導經濟為贏得未來！未來政經模是不再只是歐美主導？也有可能輸出中國模式？

美國大規模殺人不斷無解！川普跑到亞洲管北韓？還是陷通俄門來亞洲喘口氣？川安同盟制中會更加偉大？還是讓美國損失更大？

片面獨立→中央接管→領袖烙跑→投案，台獨會不一樣？！加獨玩不下去，加泰前主席和4閣員向比利時投案自首，想減輕罪刑？造成社會和經濟損失誰承擔？從加獨事件認清西方強權雙重標準！為何不挺加獨？

國發會連署平台作弊？是尊重民意還是操縱民意？匿名連署逾5千就成案，網路參與平台真有可靠性？只有4%成案率，民眾提廢網路參與平台，陳美伶:「應續運作」，就是要製造議題好讓綠營操作？今天我們以實例真相破解這平台的不公正！

今天晚十點，中天娛樂台39台， 一起和智賢來打權！

主持人：黃智賢

來賓：

董智森(政治評論員)

賴士葆(立法委員)

葉耀鵬(前監察委員)

林郁方(前立法委員)

鄭師誠(資深媒體人)

林明正(新黨文宣文副主委)

(中時電子報)

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