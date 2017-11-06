中信兄弟釋出7人 蔣智賢等3名「五虎將」遭裁

名列「五虎將」的蔣智賢(圖)、張正偉及鄭達鴻，遭中信釋出。(本報資料照)

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中時電子報

中信兄弟歷經「五虎將」風波後，上周即透露將有動作，球團今(6日)發表聲明，表示考慮「球隊長期發展」，釋出7名球員，其中「五虎將」名單內的蔣智賢、張正偉及鄭達鴻，都在這波名單內，至於另2人林智勝和王勝偉則未遭裁，而季後挑戰賽前傳不續約的陳鴻文，也確定不被留用。

中信季後因林智勝被捕捉到出國，爆發出林智勝、蔣智賢、張正偉、鄭達鴻、王勝偉的「五虎將」事件；而後陳鴻文得知未進季後賽28人名單後，又爆出球團跟陳鴻文不續約。中信今天公部釋出名單中，僅林智勝和王勝偉未名列其中，其他4人都丟了飯碗。

中信領隊劉志威表示，球隊基於戰力考量才列出這份名單，目前除非年底跟球員談約不順，暫不考慮第二波釋出。在五虎將被釋出的3人中，蔣智賢和張正偉分別捲入「桃色風波」，鄭達鴻則是未傳有不服從教練或桃色風波等事件，但卻也名列釋出名單中。除前述4人，另林煜清、羅國華及林克謙也遭裁。

鄭達鴻所屬秉初運動娛樂經紀人林世民表示，鄭達鴻先前就已做好可能被釋出的心理準備，但知道消息還是很難過。林世民表示，鄭達鴻認為今年或許是年紀抑或是開季沒調整好，導致成績下滑，「他相信再給一段時間，能恢復7或8成身手，至少足以當2號捕手，經紀公司會再替他找機會。」

(中時電子報)

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