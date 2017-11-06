有影》達比修為何被打爆？ ESPN球評破解投滑球小動作

2017年11月06日 21:05 中時電子報 林宋以情 ／綜合報導 ／綜合報導

道奇隊日籍投手達比修有世界大賽連兩場先發都投不滿2局，都僅投1.2局就提前退場，前大聯盟投手、現ESPN球評培瑞茲(Eduardo Pérez)觀察到，達比修有投速球時和滑球時有著些微差異。

Was Yu Darvish tipping his pitches during the #WorldSeries ? Excellent analysis from Eduardo Perez (@PerezEd) pic.twitter.com/2u7ieejpFK — Mike & Mike (@MikeAndMike) 2017年11月2日

達比修有世界大賽第2戰，先發1.2局就挨6安失掉4分，關鍵第7戰同樣僅先發1.2局就被擊出3安痛失5分，是否球路又被破解再度被提起。

培瑞茲披過大聯盟多隊戰袍，也曾獲選波多黎各年度最佳教練，擔任印地安人隊高層、馬林魚隊教練團，他近日上《Mike and Mike》節目表示，在看了影片和照片後，觀察到達比修有投速球和滑球的些微差異。

「他的右手每當要投速球時，球的握法已經固定。」培瑞茲說，「但當他要投滑球時，你可以看到他的右手會有晃動，你只要這樣就夠了。」

達比修有7月就曾疑似球路被破解，當時面對馬林魚隊苦挨9安失掉10分，就曾有球探發現達比修有投球的小動作，不過當時馬林魚隊否認此事。

(中時電子報)