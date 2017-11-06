蔡振南生日險變忌日！ 右手斷腕見骨「寧死不截肢」

2017年11月06日 21:43 中時 林淑娟

蔡振南擔任糖尿病衛教大使。（蘇蔓攝）

蔡振南擔任糖尿病衛教大使。（蘇蔓攝）

蔡振南說起當年差點被截肢的故事。（林淑娟攝）

蔡振南說起當年差點被截肢的故事。（林淑娟攝）

「國民阿爸」蔡振南6日出席「糖尿病周邊神經病變痛」記者會，擔任衛教宣傳大使，他說自己很能體會糖尿病患者面臨足部壞死必須截肢時的抗拒心情，自曝30多年也曾面臨右手腕被醫生判定要截肢的痛苦，當時的他堅持「寧死不截肢」，差點生日變成忌日。所幸最後右手保住、命也救回來，現在手沒有比較遲鈍，還能彈琴、彈吉他，「只有麻將摸不出牌，所以不打了，因為爽度跑掉了」！

蔡振南回憶，當天是他生日，幾個朋友在他家喝酒為他慶生，但幾杯黃湯下肚後，有人喝得酩酊大醉，一言不和竟打起來，眼見四、五個友人拿著酒瓶朝其中一個人的頭猛敲，他擔心鬧出人命想勸架但勸不成，於是採取「更悲壯」的嚇阻方式，用自己的手往後打向落地窗，希望製造更大的聲響制止他們，「哪知當下玻璃像虎頭鍘往手切下去，感覺手怎麼冰冰、濕濕黏黏的，手一抬起來，血就像噴泉一樣往上噴，因為大動脈和神經都切斷了，還可以見到白色骨頭」，朋友們見狀一陣慌亂，趕緊用絲襪和鐵絲綑緊他的手，然後送醫。

結果到了醫院，不知是否因為綑太緊了，蔡振南的手整個壞死發黑，醫生直接宣判「要截肢不然你會死」，他直回「我不要截肢，我寧願死」，而且擔心醫生趁他麻醉昏迷時做截肢手術，他還堅持麻醉：「我怕他給我鋸斷啊！」 醫生就在他邊流血、邊輸血過程中完成搶救，「裡面縫18針、外面17針，共35針」，蔡振南笑說，後來很多人看到他的手腕，會特別瞄一眼，都以為他割腕，「我都說冤枉啊，我氣魄沒這麼壞啦」。

曲折離奇的故事不僅於此，當晚蔡振南才剛做完縫合手術，卻擔心他就醫後朋友會被打死，竟然拔掉點滴，然後從醫院「跳窗」逃走，回到家後他到處找朋友，很怕他被打暈後倒在隔壁稻田溺死，他邊找人邊大喊朋友名字喊了幾小時，「因為血流太多，我喊到快脫肛，血還噴出來」。天亮後，朋友才從稻草堆裡爬出來，他已流血流到沒力。

幸好傷口縫好、拆線後好了，本來因為神經壞死所以手不太能動，也無法用右手寫歌，左手寫詞的字草到自己都看不懂。但慢慢的，幾年後，神經又長回來、觸覺也恢復了。他笑笑說著自己是大難不死，這條命是撿回來的，「當下的悲劇，成為日後的幽默」，身旁的記者則被他充滿戲劇化的經歷嚇到目瞪口呆。

不過蔡振南說，自己當年必須截肢與糖尿病患者截肢的原因不同，他的姊夫之前就是因為糖尿病周邊神經病變忽略積極治療，最後足部潰瘍壞死，醫生宣判要截肢時他拒絕，拖一陣子不能再拖，必須鋸到大腿，但已經來不及了，在加護病房住了四個月後還是走了。他的姊姊也這樣在加護病房外的板凳上睡了四個月，「無情的死一個，有情的死一家。一個人生病，全家倒」。

他因擔心自己生病會拖累家人，所以平常就很注重身體健康檢查，也很關心醫學常識，但他說，在擔任這次衛教大使之前，連他也不知道原來腳麻也是糖尿病周邊神經病變的症狀之一。他的女兒在醫院擔任檢驗師，經常跟他分享上班所見所聞，「她看到病人檢驗報告異常，會打電話通知病人到醫院追蹤檢查，但好心拜託對方，卻經常換得病患冷漠、不客氣的對待，她很沮喪，覺得為什麼這麼多人不珍惜自己的身體」。他說現在終於知道女兒的心情，也更體會到衛教宣導的重要性。

(中時)