陸客減 旅遊業：對台灣旅遊外匯貢獻度仍第一

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旺報

陸客減，東南亞旅客增，但因東南亞旅客消費力低，今年旅遊外匯持續減少。旅遊業估計，即使今年陸客來台大減，但對台灣旅遊外匯貢獻度「仍是第一」。旅遊業也發現過去陸客在台藥妝店大採購，今年轉往日本，買得比台灣更多，不勝唏噓。

旅遊業者表示，10月底和友人去日本北海道度假，在札幌最著名的購物街狸小路，發現最多的國外觀光客就是台客和陸客，陸客不但人數比台灣多，更比台灣會買。「他們在藥妝店裡，幾乎人人手中提著籃子，多數都塞得滿滿的，看了都嚇人。」業者說還看到4、5名陸客站在櫃台前直接要紙箱。「沒有紙箱我們很難裝回去。」

自由行業者李昆玉表示，墾丁一向是自由行陸客的最愛，墾丁的藥妝店裡買最多的也是陸客，如今人少了，買的量也少了。依據觀光統計，2015年台灣觀光外匯收入為4589億元（新台幣，下同），2016年下跌到4322億元。業者估計今年因陸客大減，觀光外匯還會負成長。

業者依據2016年來台各國旅客消費調查估計，雖然日本平均每人每天在台花費241美元，高於陸客的198美元，但以今年1-9月來台數總計，陸客人數多且停留天數長，估計帶來939億元，日客為589億元，陸客仍是對台灣觀光外匯收入的「第一大戶」。

(旺報)

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