被中信教練團認定「難溝通」 林煜清遭裁心寒

2017年11月06日 21:56 中時電子報 蔡銘仁

中信兄弟今(6日)公布釋出7人，其中「奶茶」林煜清也名列其中，隨後他經紀公司透過臉書發出他被告知不被續約的消息，同時加碼爆料季後賽挑戰賽時，他未被中信教練團列入28人名單時，前後說法不一，甚至原因是教練團覺得他「自我」且「難以溝通」，讓他對球隊徹底心寒。

林煜清2012年加盟中信，生涯前3年都先發超過20場，自責分率都低於4；但他2015年起表現下滑，連兩年在一軍出賽不到20場。今年林煜清出賽37場僅3場先發，自責分率高達6.95，季後挑戰賽他沒被列入出賽球員名單，僅有隨隊在場邊練投，如今遭中信釋出。

林煜清經紀公司展逸行銷透過臉書表示，挑戰賽前沒被帶入名單時，球隊第一時間給球員的說法是無關團隊、紀律，單純是對戰數據考量，但今天下午和領隊碰面詳談，領隊又告知原因是教練團認為他自我且難溝通，「直到今日領隊告知前，我們從未實際從教練身尚感受所謂難以溝通。」

經紀公司表示，進入職棒第6個球季，皆以加強自己、幫助球隊為目標，對教練團給予的任務都是盡力調整，從沒有埋怨，為延續球員生涯，還自費聘請訓練師、防護員，即便教練團多次和他討論訓練方式等事，林煜清也以開放態度，樂於跟教練團溝通，「不明白既然問題季初就在，為何至此才告知。」

經紀公司直言，林煜清要的不是一份新約留在兄弟，只是不願擔負虛構「自我」跟「難溝通」的罪名，更為這支他效力6年的球隊感到心寒。對此中信領隊劉志威表示，現階段球員要發聲明，球隊都予以尊重，但釋出是基於球隊整體考量。

(中時電子報)