60歲呂良偉凍齡不老 自創回春功法「防腐」

2017年11月06日 22:03 中時 林淑娟

呂良偉光頭造型飾演一燈大師，與郭靖、黃蓉都有不少對手戲。（中天）

呂良偉與郭靖有不少對手戲。（中天）

資深男星呂良偉以光頭造型，在中天綜合台8點金庸武俠大戲《射鵰英雄傳2017》扮演經典角色「一燈大師」，雖年過六旬，但粉絲讚嘆呂良偉像吃了防腐劑般凍齡不老！原來他長年練氣功，10多年沒有間斷，甚至自創「回春訣」功法，在北京開班授課，傳授「防腐」術。劇組還透露，呂良偉拍戲時天不怕地不怕像個老頑童，吊鋼絲都是親自上陣，非常敬業，拍戲空檔還不忘教大家練氣功。

除了練氣功，呂良偉說自己不菸不酒不熬夜，每天睡滿8小時，並保持年輕心境，看起來自然有精神，他日前在微博po出與妻子的合照曬恩愛，並有感而發寫下：「從來都不會後悔你做錯了什麼，而是年輕時候你什麼沒做過。」網友留言笑回：「問題是你永遠年輕怎麼辦？」

呂良偉當年以《上海灘》丁力一角成名，之後又演出電影代表作《跛豪》，被譽為「傳記一哥」，這次客串《射鵰英雄傳2017》一燈大師，呂良偉說，他是金庸迷，金庸所寫的小說他全部都看過，也拍過《倚天屠龍記》、《書劍恩仇錄》及《雪山飛狐》等電視劇，雖然這次一燈大師戲分不多，但劇中與主角郭靖、黃蓉有很重要的對手戲，角色具有關鍵性作用，加上與導演熟識，所以才決定答應演出。

呂良偉近年醉心繪畫，尤其喜歡山水畫和油畫，今年初參加慈善晚宴拍賣，一幅《雞祥如意圖》以港幣100萬元（約台幣390萬元）賣出，但呂良偉常覺得自己畫不好，不滿意就撕，身邊的朋友就跟他說「你不要就給我」。他從10幾年前開始研究不同畫家畫作，2005年接拍電影《張大千》，飾演這位藝術大師，更深入了解後，越來越喜歡收藏名畫，其中不乏張大千的《荷花圖》、《仕女圖》和《潑彩山水》等作品。

(中時)