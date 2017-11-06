青瓦台發布美韓首腦會談時間表

2017年11月06日 22:35 中時 王嘉源

據韓聯社報導，南韓青瓦台（總統府）發言人朴洙賢6日發布總統文在寅與美國總統川普7日會晤的具體時間表。

川普夫婦將在結束對日本的訪問後，約於7日中午抵達南韓，並視察京畿道平澤的駐韓美軍基地漢弗萊營。朴洙賢介紹，文在寅將於7日下午2點30分（台灣時間1點30分）在青瓦台為美國總統川普及夫人梅蘭妮亞舉行歡迎儀式。川普是時隔25年對南韓進行國事訪問的美國總統，也是文在寅政府成立後第一位到訪的外國元首。

朴洙賢還表示，歡迎儀式結束後，兩位領導人將進行單獨首腦會談和擴大會談，之後散步會晤，並共同參加媒體活動。媒體活動結束後，兩位領導人將在青瓦台迎賓館共進晚宴，持續2個小時。

據報導，文在寅及夫人金正淑將在青瓦台迎賓館一樓迎接川普夫婦，互致問候後進入宴會廳，奏兩國國歌後，文在寅和川普致晚宴辭開席祝酒，晚宴過後觀看演出。KBS交響樂團將演奏《輕騎兵序曲》和即將迎來百年誕辰的美國指揮家、作曲家伯恩斯坦的作品，歌手朴孝信將演唱自己作詞作曲的《野生花》，由鋼琴演奏家鄭在日及KBS交響樂團伴奏。

青瓦台解釋稱，演奏弗朗茲·馮·蘇佩所作輕歌劇《輕騎兵》的序曲，乃寄託希望韓美兩國關係不斷奮蹄疾馳的願望。另外，《野生花》這首歌是K-POP情歌風格的大眾音樂，寓意韓美兩國如野花一般共克時艱頑強綻放。

國會議長、大法院長、國務總理等南韓政要及財界、學界、媒體、體壇人士等70多人，及幕僚長、國安顧問、國務卿、駐韓大使等美方人士50多人將出席晚宴。青瓦台表示，國賓晚宴將以符合國事訪問規格的最高禮遇，加深韓美同盟和首腦伉儷的友誼。

(中時)