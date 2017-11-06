開南87雞排料理太搞笑 食安影片奪冠

2017年11月06日 22:33 中時 蔡依珍

開南一舉拿下全國大專院校組第一名、優選和佳作三獎。(學校提供)

食安風波不斷，開南大學觀光與餐飲旅館學系生為了傳遞正確食安觀念，將雞排製作的「五要」流程，以清楚詼諧的方始「演」出來，在41部影片中成功脫穎而出，贏得全國大專院校組第一名。

桃園市政府為了落實行政院食安五環政策，傳遞出對食品安全的關心及重視，在市立體育館舉辦一連串的食安嘉年華活動，並舉辦「食在桃園─食安YouTube創意影片」，廣發英雄帖，邀請高中職生、大專院校生及企業體等，組隊拍攝食品安全相關影片，吸引來自全國41部影片報名參賽。

對食品製作過程要求與教學重視食品安全的開南大學，在觀光與餐飲旅館學系主任江明倫指導下，分成3組學生參賽，學生們克難以手機或相機拍攝，將從課堂中所學習到的食品衛生安全知識，轉化成詼諧風趣且富有教育性的影片，再剪接編輯而成，創意十足的內容令人印象深刻且過目不忘，果真一舉拿下全國大專院校組第一名、優選和佳作三獎。

其中「開南盃第87屆雞排料理─預防食品中毒五要原則」，同學化身搞笑主持人，用香蕉當麥克風，將雞排製作「五要」流程，清楚又詼諧的「演」出來，成功吸引評審目光奪冠。

學生張鈺誠說，原本對食安一無所知，透過學校系列課程教學和實習，認識餐飲食品衛生與安全的重要性，希望透過影片讓社會大眾了解如何預防食品中毒的原則與料理正確觀念，讓我們的飲食環境，更加安全。

(中時)